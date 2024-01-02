陳寶珠77歲生日未舉行派對家中簡單慶生　未遮蓋白髮優雅地老去

1月1日是影迷公主陳寶珠的77歲生日，今年她未有舉行大型慶祝派對，囝囝楊天經上載與太太陪寶珠姐的合照，三人穿上親子衛衣相當有愛。見到寶珠姐未有刻意遮蓋白頭髮，優雅地老去依然氣質滿滿。



陳寶珠近年養尊處優甚少公開露面。（資料圖片）

楊天經與太太為陳寶珠慶祝生日，穿上同款不同色衛衣相當有愛。（楊天經FB）

寶珠姐接受資深傳媒人汪曼玲訪問時，被問及 2020 年後未有再開生日派對，寶珠姐說：「因疫情關係也不敢太多人聚在一起，否則很容易感染，自己也要小心點，這幾年已習慣了和屋企人渡過，簡單吃頓飯便 ok ，當然人多有人多的熱鬧，人少便有人少的那份溫馨，是兩種截然不同的感覺。現在疫情經常改變，我大部份的戲迷和我差不多年紀，我也擔心他們的健康，他們一見到我便很興奮，我看見他們也很開心，但我不想他們為了見我而受感染，當然他們很掛念我，我也很掛念他們。今年77歲的生日願望是希望世界和平，大家不要再有戰爭，疫情快點消失，每一家每一戶也健康快樂，平平安安，過一個安穩的日子，也希望沒有天災人禍，因為真的身同感受，是絕不開心的事。」

資深傳媒人汪曼玲與陳寶珠相識多年。

汪曼玲與陳寶珠楊天經一家合照。

汪姐說待疫情正式過去，在寶珠姐八十大壽時要舉行一個大 party 慶祝，她也提及大家盛讚寶珠姐在現時這個年紀仍然很優雅很漂亮，寶珠姐回應：「很開心大家這樣讃賞我，其實我是很平常心的，也沒特別奢求什麼事，我很開心每天可以平平淡淡的過日子。」汪姐之後再談及寶珠姐是被萬千寵愛，寶珠姐表示她很感恩，大家至今仍然那麼愛她是她的福氣，兒子也很鍚自己，新抱亦對她好，真的夫復何求，只希望身體健康，開開心心過每一天，也希望大家開心，這便是她的心願。

陳寶珠已經幾年無舉辦生日派對。

陳寶珠向汪最玲透露，戲迷和我差不多年紀，擔心他們的健康故不舉行大型活動。