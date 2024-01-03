82歲盧海鵬親述一隻眼盲了的原因　仍堅持每日出門做呢件事

盧海鵬日前出席由無綫電視藝員訓練班畢業同學組成的「藝進同學會」聚會，並在席上接受他當年在藝訓班的同班同學鄧英敏訪問，講述近況。

盧海鵬現年己經82歲，他當年是32歲參加藝訓班，比同班同學鄧英敏大10年。鄧英敏這日問他最近身體如何？盧海鵬中氣十足地回答話：「冇咩事，咩都冇問題，就係以前搞到自己只隻眼盲咗咋。」鄧英敏問他為何會這樣？他說：「因為長期糖尿（病），引致隻眼青光眼，後來知道都無得醫了。（現在左眼同右眼視力還有幾多？）左眼盲，另一隻就冇事。」

盧海鵬接受鄧英敏訪問說右眼己經盲了。（Youtube截圖）

之前有報道說盧海鵬天天和周潤發去跑步，鄧英敏就說：「我知你朝朝早都好勤力，喺你自己屋企附近散步。」盧海鵬說：「全靠朝朝早跑步啊。（跑步係急跑？定慢跑？）梗係慢喇，我能唔能夠急跑先？就算係急跑都會死人，個心臟都負荷唔起了。（咁你跑步跑幾耐到啊？）每日一個鐘，中間無停。」跑完步盧海鵬就食早餐，他食得相當簡單，「跑完步就買個面包食吓，再沖杯嘢飲，好簡單嘅早餐。」

盧海鵬說現時每日慢跑一小時﹐所以身體很健康。（Youtube截圖）

下個月就是農曆新年，鄧英敏問盧海鵬到時有冇甚麽節目安排？會留在香港還是去其他地方過年？盧海鵬說：「冇咩打算架，過咩節都係咁嘅啦，我屋企人全部喺加拿大，剩番我一個喺度啫；大陸嘅屋企人呢就死曬了，父母兄弟，阿哥阿嫂都死曬。」鄧英敏說雖然盧海鵬在香港只有一個人，「但最緊要你身邊有一班好朋友，一班同學，大家陪吓傾吓偈都好啊。」至於會不會再復出演戲，和會否有戲癮？盧海鵬說：「演出就難講啦，自己覺得可以做咪做下囉。做戲嘅嘢你撩到就有戲癮，你唔撩就係咁呆呆滯滯囉。」

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