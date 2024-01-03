關智斌內地登台獲封「港一靚仔」　竟叫台下觀眾唔好做呢樣嘢

關智斌（Kenny）近年憑綜藝節目《披荊斬棘3》，令他於內地再度人氣急升，商演不斷，可謂賺錢都賺到手軟。日前，關智斌又飛到成都，與杜德偉、胡彥斌等歌手出席在當地舉辦的一個音樂活動。當晚關智斌獻唱了《La La 世界》和《死性不改》，期間更發生爆笑一幕。

關智斌日前到成都出席音樂活動。（微博@關智斌）

關智斌唱《死性不改》之前，發現有觀眾在吃蘋果。（小紅書截圖）

關智斌在獻唱《死性不改》前，原本諗住帶動全場氣氛，叫大家會唱的跟他一起唱，豈料話音未落，竟被他發現台下有觀眾在吃蘋果。關智斌即笑說：「我看見…我剛才看見有人在吃蘋果，我沒看錯吧？」之後他再霸氣說：「不要吃蘋果，跟我一起唱，好不好？」笑爆全場。網民也大讚他可愛到爆。

關智斌叫對方不要吃蘋果，跟他一起唱，非常搞笑。（小紅書截圖）

現場氣氛高漲。（小紅書截圖）

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另，網民同時被關智斌的高顏值樣貌吸引住，而且雖然已42歲，但像「唔識老」一樣，留言激讚：「Kenny港一靚仔是真的 想求一個保險秘籍」。其他網民也認同：「我小時候他長這樣現在還這樣」、「說他20多歲我都信」、「他真的好帥」等等。

網民驚訝關智斌的樣子唔識老。（微博@關智斌）

網民封關智斌「港譯靚仔」。（小紅書截圖）

其實關智斌曾多次分享其保養秘訣，更有「無死角花美男」美譽。他自言沒特別去做些什麼，只是不太喝酒，最多一年可能都是只喝3杯；其次是注意飲食，他直言不太吃火鍋，一來他沒有很喜歡，二來火鍋裏面有很多油鹽糖等東西；還有就是做運動，無論什麼環境下都有抽時間去做；最後就是不要晚睡，他每晚12點就睡覺。難怪超佳狀態不輸時下男偶像。

真的很靚仔。（微博@關智斌）

同場還有杜德偉等歌手。（微博@關智斌）