姜濤深夜發長文610字透心聲：能在曾經跌倒的地方重新爬起來

MIRROR成員姜濤於去年初的頒獎禮中因為身型暴脹及表演中衝下台而成為一時的熱話，之後他更受到不同的攻擊，除了指他身材管理出現問題外，更指他的表現如「鬼上身」般。他後來於去年上半年亦神穩多時，據悉是為了調整自己再度出發。而前日（1日）於同一個頒獎禮中，他沒有如去年般衝下台，而是在台上乖乖冷靜的唱跳歌曲。今日（3 日）更在社文平台撰長文，以610字回顧他的2023年，他在文中指去年經歷了無數風波，亦明白到這是成長中的必經階段，而對於之前的一片謾罵，他亦向大家說聲謝謝。姜濤更表示知道自己有很多不足的地方，他昨日終於在跌倒的地方重新站起來。

姜濤去年初的頒獎禮中因為身型暴脹及表演中衝下台而成為一時的熱話。（陳順禎 攝）

姜濤表示已經重新站起來。(ig@keung_show)

姜濤的回顧長文如下：

2023年，對我而言，是到昨天才正式畫上了句號。過去的一年經歷了無數風波、浪濤，但當現在回首，才知道原來這都是我成長過程中必須學習的種種人生課題。所以，對於曾經批評、指責過我的人，無論你們是懷著好心還是惡意，我由衷想對你們説聲感謝，謝謝你們讓我認識到自己很多的不足，是你們推動我要更努力，邁得更大步。我從來不是一個只想生活在鮮花和掌聲中的人，所以如果我還有不足之處，請繼續多多指教。



經過昨晚，我內心其實鬆了一口氣，這並不是因為獲得任何獎項，而是慶幸自己能在曾經跌倒的地方重新爬起來。坦白講，昨天剛踏入頒獎禮會場時，内心是害怕的，甚至可説是恐懼，但當看到台下每一個亮起的燈牌，我突然有了無窮力量和勇氣。



在很多人眼裏，偶像應該是一個完美的存在。而我自知身上還有很多缺點，有岩巉的一面，但我希望能成爲一個陪伴著大家，一起去追求完美和進步的人。此刻，對於所有姜糖家人，我最想説的，不是感謝，而是抱歉，陪伴我成長的過程讓你們也受到了很多委屈和傷害。對不起，我以後會做得更好。



在過往的頒獎典禮中，年少輕狂的自己曾説過一些豪言壯語，我沒有後悔，因爲那是當時自己最真實的想法。但現在長大了，我更願意將想法付諸於行動。所以，請原諒我未在昨晚叱吒頒獎典禮的台上說太多話，内心很多的感謝，我會放在心中，然後用實際行動去報答。



去年曾經以爲，一切要從頭開始，現在看來這其實正是自己需要學習的一種生活態度。因爲只有心態歸零，才不會害怕失去，不會成爲被束縛的Dummy。

