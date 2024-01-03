影后母女熱舞17歲囡囡甜美靚樣搶鏡　一句反擊網民吐槽顯幽默本色

吳君如與陳可辛的女兒陳是知（Jillian）眨眼已17歲，一家三口感情極好，陳是知與媽咪更是特別親近。現年17歲的陳是知現已差不多跟媽咪一樣高，長得亭亭玉立的她，青春無敵，天生一副明星相。昨日，吳君如就分享了她與囡囡一起跳舞的短片，並留言寫道：「一月一號跳返part舞先」來賀新年。

吳君如與小時候的囡囡。(IG圖片)

片中君如與囡囡齊齊穿上牛仔褲配牛仔褸，低調地配成親子裝了，母女倆跳得好合拍，充滿默契，面上流露出燦爛笑容，隔住屏幕都感覺到兩人好開心，是知的靚樣更是十分搶鏡。不少網民都留言大讚她們：「好鍾意阿女個笑容」、「囡囡好有表演天份」、 「女神真係越黎越靚，越黎越後生呀！😍」、「囡囡同你好似樣」。有網民就嫌看不夠：「太短」，誰知君如竟親自回他說：「買飛入場睇」相當搞笑，盡顯幽默本色。

遺傳了優良基因的Jillian身形Fit爆。（IG@jilliankchan）

吳君如2022年與老公及囡囡曾破天荒一家三口齊接受訪問，君如指囡囡不是星二代，她自己才是星二代，因君如的爸爸夏春秋是第一代，所以囡囡是星三代。訪問內容中又提到，陳是知有意向藝術、表演方面發展。依循住這個方向去猜想，是知大有可能在娛樂圈中發展，分分鐘隨時出道。未知她的爸媽會否全力支持她入娛樂圈，甚至為她度身訂造一部電影讓她擔任女主角呢？是知與爸媽感情極好，如果真的入行發展演藝事業，她的爸媽將會是她最強後盾。

吳君如獲陳可辛及愛女陳是知送上驚喜生日派對。（IG：@sandrangky）

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