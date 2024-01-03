肥媽爆鼎爺曾於佈景板後打真軍？　再爆有富二代助導帶錢打工實錄

由肥媽、李家鼎（鼎爺）及游嘉欣（游游）擔任主持的全新飲食節目《尚品花膠專門店呈獻：肥媽李鼎打大佬》，今晚（3日）播出第三集的主題是「職場求生術」，肥媽大拋金句向游游傳授職場秘笈；在娛樂圈打滾多年的鼎爺還會分享電視城奇遇，大爆兩位名人之後做PA（助理編導）的趣事。

職場生存要識揀手袋

肥媽在節目中教游游，說：「出嚟做嘢，最緊要問心無愧，唔好有害人嘅心，但係防人之心不可無！」之後肥媽再以「手袋論」教游游做人，她說：「如果上司都未拎5、6萬嘅手袋，你就揸住個5、6萬手袋返工，你傻㗎咩？啲人會諗你係咩人，幾錢人工呀？人言可畏呀！」

肥媽在節目中教游游返工要識揀手袋用。

鼎爺公司打真軍

今集肥媽興奮指數爆標，並笑笑口提及鼎爺陳年緋聞：「鼎爺都有啲好激嘅是非，話阿爺喺公司都可以隨街打真軍喎！」游游聞言嚇到O嘴說：「咁勁？」肥媽繼續食晒花生說：「話佢後生時，喺公司布景版後面喎，阿爺你激喎，布景版後面都掂！」鼎爺沒好氣說：「你信唔信吖？眾目睽睽！」肥媽再笑笑口說：「我信呀，阿爺喎，魅力沒法擋！」到底真相係點？鼎爺將會在節目中親自揭露！

肥媽話鼎爺當佃在公司「打真軍」游游聽完O哂嘴。

鼎爺話眾目睽睽下，大家信唔信佢會在公司打真軍。

富二代助導靚車當道具

在娛樂圈打滾多年的鼎爺還會分享電視城奇遇，大爆兩位名人之後做PA（助理編導）的趣事。鼎爺先說第一單：「有套劇預咗好重Budget喺架車度，點知道具同事唔知，將租車錢使咗去（第二啲）道具度，監製導演發晒爛渣，因為冇車用。之後有個PA攞咗兩條車匙出嚟，話：『一架係開篷，一架唔係開篷，你哋自己揀啦！』我哋成廠人一齊『吓」咗出嚟！」

鼎爺分享兩個名人之後做助理編導的趣事。

600元人工有金卡找數

另一單料同樣勁爆，鼎爺說：「當年拍武俠片，睇完外景通常都例牌食公司。嗰日就同埋個PA一齊食，個PA就話去乜乜門啦，我哋一個二個都唔好意思出聲。食完飯個PA就話去一去洗手間，佢去完洗手間出嚟話走得喇，原來佢攞咗張金卡出嚟埋單！」鼎爺續指該PA每朝都有名車接送上班，他說：「當時人工只有600蚊。」鼎爺在節目中更公開了兩位名人之後的身份，想知道是誰？密切留意今晚一集！