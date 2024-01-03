佘詩曼憑一點被林盛斌封超級筍盤　TVB小花呻公司無筍盤

堪輿學家麥玲玲帶領黃紫恩（Jojo）、蔡景行（行仔）和陳欣茵（Yan Yan）主持的清談節目《玲玲友情報》，今晚（3日）一集主題為「筍盤唔係人人啱」，再次請來金牌媒人林盛斌（阿Bob）擔任嘉賓。

TVB內好難揀男筍盤

今晚（3日）節目一開始，各主持要選出公司心目中筍盤時，向來豪邁的Jojo忽然變得怕醜︰「要喺公司揀個男筍盤真係好難揀，夾硬揀我會諗起一個人喎。話說前一排我整親塊面，跟住佢用好低沉聲線關心我。」Jojo講的是同台藝人李爾晨（Kyle），她透露受傷後，獲Kyle體貼慰問，又提點自己「你記住喇，身體呢啲嘢最緊要，做嘢唔係最緊要，你一定要照顧好自己呀。」接住Jojo含羞答答借螢幕傳情說︰「真係好多謝你對我嘅關心呀，Kyle。」

Jojo說夾硬揀的話台藝人李爾晨（Kyle）會是她的筍盤

李爾晨（Kyle）的IG爆肌照。(IG圖片)

麥玲玲當年被老公狂追

今集節目嘉賓是圈中有金牌媒人之稱的林盛斌（阿Bob），阿Bob自言找自己做媒人，有幾樣規則要遵守，他說︰「我做媒人無利益，只係想成人之美，每次都會做好雙方背景審查先介紹。同埋其中一樣，我會要求雙方提供無P圖嘅相。」阿Bob透露遇過男士只想呃女仔，根本不是找對象，這類人會被列入黑名單。講到相睇玲玲師傅自爆當年跟老公亦是因此認識，她笑說︰「我老公係相睇達人，我係負責接待相睇團，點知畀佢睇中跟住追我。」玲玲師傅自言當年有價有市，有不少追求者。

玲玲師傅自爆跟老公是「相睇」認識。

佘詩曼被封超級筍盤

節目中各人作不記名投票，揀選公司中的女筍盤，藝人馮盈盈、蔡思貝、Yan Yan、Jojo等都榜上有名。阿Bob就話心水之選，是近日憑劇集《新聞女王》演Man姐而人氣爆升的佘詩曼（阿佘）。阿Bob以「超級筍盤」形容對方，他接受訪問時列舉阿佘5大「筍點」︰「阿佘真係無得頂perfect，人又靚、做嘢又叻、為人夠義氣仲要心地善良；淨係唔使你養呢樣，已經加晒分，仲想點。」

林盛斌說佘詩曼憑「唔使你養」這一點已經要加分。

林盛斌有好介紹

此外，臨近節目尾聲，阿Bob終於亮出兩個筍盤給Jojo同Yan Yan欣賞，一位律師另一位靚仔有型打扮入時，Jojo睇完相之後猛話「呢個收工行得」，要阿Bob即時介紹。到底兩個筍盤到底有幾筍、幾吸引，留意今晚節目播出。