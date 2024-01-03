《全民造星V》Kakit宣傳梅艷芳紀念騷　蘭桂坊大跳《烈焰紅唇》

《全民造星V》的鄧家杰Kakit最近活動多籮籮，不但密密出席商場活動，昨晚亦參與「梅艷芳《再續•緣份》管弦樂慈善音樂會」演出，Kakit 穿上紅黑色火燄套裝，跳唱梅艷芳經典歌曲《似火探戈》和《烈燄紅唇》，成功帶起氣氛。同場還有《全民造星I》出身的鍾卓穎 (Ash) 獻唱歌曲《壞女孩》、《妖女》及《淑女》，和《中年好聲音》的丁文俊唱出歌曲 《心債》及《裝飾的眼淚》。

《全民造星V》的鄧家杰Kakit最近活動多籮籮，密密出席商場活動。（資料照片）

Kakit指屋企人都好鍾意梅姐

昨晚表演嘉賓同場亦有何超儀，作為新人的Kakit和何超儀碰頭時，二人禮貌握手打招呼互相介紹，何超儀看見Kakit的造型更直指他有點像外國人；怕羞的KaKit立即面紅問是那個國家？超儀表示「日本」，場面搞笑！Kakit完騷後接受訪問時表示：「雖然自己冇見過梅艷芳前輩，我出世嗰年就係她離開嗰年，屋企人都好鍾意梅姐，所以細個已經有聽佢嘅歌，我自己都有重溫好多佢嘅表演片段，每一個造型同埋表演都令我記憶猶新，絕對係我哋後輩嘅學習對象。」Kakit亦為今次梅艷芳紀念演唱會的表演用了很多時間籌備：「自己現在定期找唱歌老師Jack學唱歌，佢教得好好，令我自己喺呢一年唱歌進步唔少，希望自己能夠越嚟越進步，時機成熟就可以出屬於自己嘅音樂作品！」Kakit還透露自己之前拍了兩套微電影。

Kakit 穿上紅黑色火焰套裝，跳唱梅艷芳經典歌曲《似火探戈》和《烈燄紅唇》。（資料照片）

Kakit透露自己之前拍了兩套微電影。（資料照片）

Kakit聖誕工作中渡過

至於早前聖誕，Kakit 亦都在工作中渡過，一身聖誕打扮的Kakit ，到中環的蘭桂芳宣傳預防HPV的重要性，更帶同多塊影相道具跟在場人士拍照。他指蘭桂坊是享受節日狂歡的地方，但歡樂氣氛下容易一時衝動，甚至中「頭」獎！他自言經歷過今次宣傳預防HPV活動後，對男士感染的風險有更進一步認識。他提醒大家佳節狂歡盡興的同時，也要好好關顧自己和伴侶的健康。

Kakit希望自己能夠越嚟越進步。（資料照片）