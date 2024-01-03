叱咤2023｜G.E.M.鄧紫棋拒出席頒獎禮片段再瘋傳　獲讚：行得太前

《2023年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》在今年元旦（1月1日）舉行完後，和住年一樣今年的得獎名單又再惹起大家的熱烈討論，有網民憶起G.E.M.鄧紫棋於2012年表明拒絕出席叱咤頒獎禮的報道，當時鄧紫棋的坦率言論便曾引起不少DJ、歌手討論。

G.E.M.在內地走紅多年（IG@gem0816）

G.E.M.於內地走紅多年，開騷場場爆滿，現今上述的報道於網絡瘋傳，網民稱讚G.E.M.有先見之明，「GEM係真正用作品說話」、「呀GEM行得太前，抵佢今日咁紅。」、「佢今年開演唱會全部stadium仲要同一城市連開幾日都full，日收超過千萬，唯一女solo做到。」、「連NASA都請GEM唱歌，留係香港點會做到。」

G.E.M.鄧紫棋當年拒出席叱咤的片段近日在網上再度引起熱議。(微博@GEM鄧紫棋)

G.E.M.當年拍片發表睇法，「你想做一個一年度event係冇問題，想搞一個盛事，等好人來參與係冇問題。但是，你一定要admit自己做緊嘅呢件事。你一定要be true to yourself，你個宗旨一定要去實行。佢表達嘅message同要做嘅嘢不一致嘅時候，呢個就係不公平。」她又指：「我係好尊重其他人，當我覺得佢係be true to himself嘅時候，我就會覺得，我尊重你的決定。但如果你嘅決定同行為，即你言行不一致嘅時候，我唔知應該尊重邊一樣先係啱。因為你係誤導觀眾，或誤導一啲接收嘅群眾，事情係咁，但你實質做嘅嘢又係完全另外一套。」

G.E.M.攞過新人獎後便再沒有攞過獎。（電視截圖）