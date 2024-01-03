羽田機場飛機起火｜台灣網紅前空姐Emily點出︰3大保命關鍵

在Facebook平台擁有31萬粉絲的台灣網紅Emily，今日（3日）發文討論昨日（2日）日本羽田機場日航起火事件，機上379人全數逃生成功。Emily拍攝影片上載得知新聞的感受，以及指出3大保命關鍵。她在影片開端表示：「真的很驚險，將近快400人的飛機，專業的服務員在90秒內迅速緊急疏散所有乘客，真的很令人敬佩。她續指在飛機上碰到任何緊急事故時，乘客該如何保護自己順利逃生，有三件事乘客必須要知道。

台灣網紅Emily今日（3日）發文討論昨日（2日）日本羽田機場日航起火事件。（FB@空姐報報Emily Post)

台灣網紅Emily點出3大保命關鍵。（FB@空姐報報Emily Post)

第一件事留意安全示範錄影帶

第一件事，就是在安全示範錄影帶裏有教的Brace Position，防撞的姿勢，座位裏的安全指示卡也有指示，大家應該要怎樣做。至於什麼時候需要做這個姿勢，當飛機緊急迫降，聽到服務員大叫Brace Brace的時候，或者碰到意外撞擊時，就要馬上做出防撞擊的姿勢，減少頭部和身體的傷害。

第一件事，就是在安全示範錄影帶裏有教的Brace Position。（FB@空姐報報Emily Post)

座位裏的安全指示卡也有指示。（FB@空姐報報Emily Post)

第二件事遇到意外時保持冷靜

第二就是遇到意外時，機艙內的緊急照明系統都會亮起，在逃生門也有出口燈指引乘客，乘客們要盡量保持冷靜，如果有濃煙情況要掩住口鼻，看清楚往那邊逃生，聽到空服人員的指示就能趕快安全撤離。

第二就是遇到意外時，機艙內的緊急照明系統都會亮起。（FB@空姐報報Emily Post)

在逃生門也有出口燈指引乘客，乘客們要盡量保持冷靜。（FB@空姐報報Emily Post)

第三件事留意聆聽機組員的指引

第三就是當聽到機組員大叫Evacuate Evacuate，除了英文外不同的航空公司，也會出現其他語言的疏散或逃生口號，這是乘客第一件事就是立刻把安全帶解開，不要帶任何行李或物品，以最快的速度往最近的出口逃生，並且在下飛機後遠離飛機，避免飛機意外爆炸造成更多傷亡。在飛機上不管是機組人員還是乘客，大家都是生命共同體，機門一旦關閉，就只有你我，安全回家是最緊要的是，坐飛機時大家一定要專心看安全示範錄影帶和逃生須知，意外碰到時，分秒必爭，你至少要知道該怎麼保護自己，我是空姐報報Emily，歡迎把這個影片分享給更多人知道哦！」

第三件事留意聆聽機組員大叫Evacuate Evacuate。（FB@空姐報報Emily Post)