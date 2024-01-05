《造星V》5子首次拍綜藝　亨仔狂窒希晉︰佢個腦Multi Task唔到

黃家灝（KC）、陳鎮亨（亨仔）、王希晉（希晉）、卓金樂（Kim）和田曜誠（Tsoul）繼《造星V》後，再次喺《沖繩任你點》交手，學亨仔話齋，公司出錢俾自己飲飲食食，加上有4位「磨碌」一齊，真係好鬼著數。節目今個星期首播，5位已經諗定第二季（如果有）要去邊，仲完全唔理觀眾感受，表示可以泳褲上陣⋯⋯



（左起）Kim、亨仔、希晉、Tsoul、KC都話唔介意食蟲、著泳褲，仲愈講愈嘔心，話可以考慮食嘔吐物⋯⋯ （陳順禎攝）

希晉樂做下靶

講到日本，KC自認狂熱，但沖繩都係第一次去；而全程做埋司機一職嘅Tsoul就話細細個成日睇旅遊節目，估唔到如今自己會變成主持，而最重要嘅係人腳無得輸。 話晒都第一次拍綜藝節目，5位都自認仲有好多不足之處，而向來唔多出聲嘅希晉更全程做下靶，他說：「《造星》時已經唔太喜歡講嘢，所以一對鏡頭就會好正經，我係有進步嘅，靠佢哋keep住串我。」大部分時間都在串希晉嘅亨仔即時補充：「佢個腦multi task唔到，成日唔見電話、護照，又講啲唔好笑嘅嘢。」對於大家毫不留手嘅攻擊，希晉表示此乃相處模式，所以唔會反感。

KC：「工作人員有話可以做自己，但盡量唔好講咁多（粗口），但我唔記得有控制過件事 。」（陳順禎攝）

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KC錯撩人妻被兇

除咗互串之外，講到整個沖繩之旅最忘掉畫面，Tsoul就話見到一位「係男仔都識嘅」神秘嘉賓。「現役嘅，係男仔都會識㗎啦。我同佢係喺酒店房見，當時真係嚇窒咗，但最好笑係亨仔同Kim唔知佢哋係邊個，只係覺得佢靚女一名，做完task先知。」 節目叫得《沖繩任你點》，當中有唔少項目都係由觀眾票選而定，KC其中一個任務係要穿試金色西裝喺國際通問女生拎IG，結果佢問著一位日本人妻，隨即被對方老公「兇」，而負責遙距佢嘅4位好兄弟則留在車上食花生。

得知希晉被自己串到有少少唔開心時，亨仔即時拖實對方⋯⋯（陳順禎攝）

作為造星仔仔中最快出埠拍節目，看似開心，但事實上除了《沖繩任你點》外，幾位暫時沒有其他節目在身，平日曝光亦不算高，問到會否搶心人氣隨時間流走，亨仔十分淡定表示：「 無㗎啦⋯⋯盡力囉」隨後補充表示想拍校園、搞笑題目劇集，而KC則希望繼續以綜藝為主，他說：「同埋我哋5個人都幾好，你唔熟的話無咁易發揮， 有時攰其他人可以補上。」

Wardrobe：AMBUSH from Farfetch, Tommy Hilfiger（亨仔）、Mostly Heard Rarely Seen from Farfetch,Rickyy Wong（希晉）、Crenshaw Skate Club and AMBUSH from Farfetch（T Soul）、Heliot Emil and AMBUSH from Farfetch, Rickyy Wong（Kim ）、Rickyy Wong（KC）

Shoes：Pedro （希晉、T Soul、Kim、KC）