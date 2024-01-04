張敬軒Po超近鏡靚仔相獲粉絲激讚　Tyson Yoshi竟有此大膽提議

張敬軒（軒仔）在日前結束的《2023年度叱咤樂壇流行頒獎典禮》中，分別憑歌曲《隱形遊樂場》奪得「至尊歌曲大獎」，以及擊敗賽前大熱尹光，以及3位「鏡仔」姜濤、陳卓賢（Ian）、盧瀚霆（Anson Lo），相隔10年再奪「我最喜愛的男歌手」兩個大獎，成績斐然。

張敬軒擊敗賽前大熱尹光，以及3位「鏡仔」姜濤、陳卓賢（Ian）、盧瀚霆（Anson Lo），奪得「我最喜愛的男歌手」。（葉志明 攝）

相隔十年再奪此獎，軒仔心情激動。（葉志明 攝）

踏入新一年，張敬軒除了推出全新作品《青春告別式》外，出名愛錫粉絲的他，亦宣佈將於1月14日舉行官方歌迷會生日會，逾萬名歌迷免費入場，所有費用由軒仔自資，以答謝歌迷一直以來對他的支持。

為了回饋歌迷，張敬軒將於一月十四日舉行官方歌迷會生日會，逾萬名歌迷免費入場，所有費用由軒仔自資，以答謝歌迷一直以來對他的支持。

現時離生日會舉行日子還有1個多星期時間，向來識玩的軒仔今日（4日）下午在無預警下，分享多張超近拍的高清靚仔相，吊一吊粉絲口胃，他寫上：「Po返星加坡音樂節嘅相先」。此Po一出，隨即引起粉絲騷動和心心眼，紛紛留言：「好靚仔」、「太靚仔」、「想迷死人咩」等等，當然也有粉絲笑軒仔，去年音樂節的相現在才Po：「你時差都幾嚴重」、「佢行緊軒曆」。

軒仔今日（4日）在無預警下，分享多張靚仔相。（IG@hinscheung）

即時引起粉絲騷動。（IG@hinscheung）

然而網民Tyson Yoshi則對軒仔第二張舉起食指的相尤其感興趣，竟大彈提議：「圖二如果係舉中指會好睇好多。」即有軒仔粉絲回覆Tyson Yoshi留言：「你唔準教壞張生！」而此Po也非常厲害，短短一小時，已有過2.6萬個讚，軒仔果然人氣爆燈。

Tyson Yoshi對軒仔這張舉起食指的相尤其感興趣。（IG@hinscheung）

更有大膽提議。（IG@hinscheung）