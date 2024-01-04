《愛．回家》45歲型男幕後花絮流出　一人分飾3角可男可女

無綫處境劇《愛．回家之開心速遞》，每晚都陪住大家電視送飯，劇情胡胡鬧鬧又一集，但總是笑料源源不絕，原來除了編劇出色，劇中一班演員平日亦甚有喜感，近日他們等入廠的視頻曝光，飾演Terry的李偉健，一人分飾3角，重現他跟飾演Fanny的張盈悅，遇上羅冠蘭老師的情景，全場爆笑，連歐瑞偉都不禁大讚「好好戲呀」。

Terry重現遇上羅冠蘭老師的情景。（小紅書）

近日Terry跟Fanny在劇中組成幕前CP，效果竟然出奇地合襯，還有不少劇迷希望他們能夠假戲真做，譜出戀曲。其實他們之所以咁夾，平日確是十分老友，日前一段《愛．回家》演員等入廠期間的視頻流出，原來是Terry和Fanny在TVB遇上了演戲前輩羅冠蘭，對方還讚了Fanny的演技，而Terry之後一人分飾3角，重現當時情景。

Terry扮演羅冠蘭，大讚Fanny可愛。（小紅書）

Terry先扮羅冠蘭說「妳(Fanny)好可愛，演得好好，加油呀。」跟著Terry做回自己，「嘩，羅冠蘭老師讚妳喎，勁呀。」，轉頭Terry已經Fanny上身一般，「收聲啦，嘈冤巴閉，好煩呀你。」，Terry接著說「佢讚妳喎。」，再以Fanny語氣說出「仲講。」，由於畫面十分詼諧有趣，博得全場大笑，連老戲骨歐瑞偉也不禁大讚「好好戲呀」，幕後花絮已經讓人笑到碌地。

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