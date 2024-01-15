萬千星輝2023｜李施嬅全場食白果　用10年時間落選港姐變一線演員

無綫（TVB）盛事《萬千星輝頒獎典禮2023》今年移師到澳門於昨日（14/01）舉行。萬眾期待的「最佳女主角」視后寶座由佘詩曼奪得，同劇的李施嬅（Selena）全程食白果。



「SNK News午間新聞主播」張家妍（李施嬅飾）。

李施嬅憑眼神及肢體動作，已演活了畫風180度轉變的張家妍，獲網民大讚演技大躍進。（劇照）

由「落選港姐」變一線演員

李施嬅參加《2003年度香港小姐競選》奪得「最上鏡小姐」及「才藝小姐」而入行，她自從加入TVB大家庭後，便獲得賞識拍攝首套電視劇《天涯俠醫》，在劇集中擔任配角。之後她參與多套TVB收視極高的電視劇演出中擔任主角及女配角等角色，包括《阿旺新傳》、《鐵馬尋橋》及《金宵大廈》、《肥田囍事》、《律政新人王II》。過往她曾經多次獲得萬千星輝頒獎典禮的提名，角逐「最佳女主角」、「飛躍進步女藝員」及「最佳女配角」等。

李施嬅參加2003年《香港小姐競選》出道，雖無緣三甲，仍以大熱姿態奪得「最上鏡小姐」。(視覺中國)

李施嬅TVB處女作演護士。（電視截圖）

《金宵大廈》大受歡迎仍失落視后

Selena自從2019年4月與TVB結束15年賓主關係後，同年播出的主演劇集《金宵大廈》一人分飾兩角演現代空姐「章瑋（Alex）」和60年代舞女「楊玉華（Coco）」，深受觀眾喜愛，成為當年的視后人選，不負眾望當年憑着《金宵大廈》在萬千星輝頒獎典禮分別奪得「最受歡迎電視女角色」和與陳山聰一同獲最受歡迎電視拍檔，但仍然失落「最佳女主角」，大熱倒灶。最令到觀眾最生氣的一點是當年奪得「最受歡迎電視女角色」寶座竟然與一劇集《多功能老婆》飾演失婚家庭主婦「藍飛」楊千嬅，齊齊獲得這個獎項，打破TVB舊有傳統。

Selena憑《金宵大廈》中Alex一角得到「最受歡迎電視女角色」獎。（電視截圖）

楊千嬅與李施嬅同年奪得《萬千星輝頒獎典禮2019》的最受歡迎電視女角色。(節目截圖)

衝出國際奪「美加微電影獲最佳女主角獎」

除了在TVB取得成就之外，她還衝出國際，多次得到外國其他獎項的殊榮。她在2017年憑微電影《Once More》飾演「Selina」一角獲封「美加微電影獲最佳女主角獎」以及在2021年期間憑着《金宵大廈》獲得《紐約電視電影節2021》「最佳女演員」優異獎。

李施嬅勇奪「美加微電影獲最佳女主角獎」。(梁碧玲攝) l