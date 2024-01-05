樂壇天后開騷與Fans握手群情洶湧　難敵「死亡燈光」罕現歲月痕跡

陳慧琳（Kelly）去年全面復出舉行《陳慧琳Season 2世界巡迴演唱會》，早前她飛到美國同加拿大舉行4站個唱，吸引大批歌迷到場支持，現場氣氛熱烈！不少粉絲事後都將睇騷的片段放上社交平台分享，Kelly除了唱了多首Fans耳熟能詳的歌曲之外，在歌衫上亦花了不少心思，由型格皮衫皮褲、短裙長靴，到斜膊白色連身長裙、閃花露背晚裝等等，看到粉絲目不暇給！Kelly更與台下Fans握手，但在頂光的照射下，Kelly的膚色偏黃，臉上浮粉、淚溝明顯，顯露歲月痕跡。

陳慧琳（Kelly）早前在美加舉行四場演唱會。（IG@kellychenwailam）

吸引大批歌迷到場支持！（IG@kellychenwailam）

片中所見，Kelly到台下近距離同粉絲接觸，隨即群情洶湧，湧出走道，但疑似因「死亡燈光」出事，令一向被譽為「不老女神」的她罕現疲態，有網民留言道：「第一次見到有點點老態，不過這狀態配這年紀也很優秀了」、「女神終於變成凡人了！不過還是比同齡普通人漂亮好多」、「狀態真好，但眼睛的確是最暴露年齡的部分，頂光讓凹陷較明顯」，但仍有不少粉絲大讚她靚得真實自然：「真是明星裏沒有緋聞、沒有醫美痕跡的藝人，娛樂圈的清流」、「即使這樣也還是不像50+的人，30+的狀態太牛了」、「化的淡妝好真實漂亮！」

難敵「死亡燈光」。（影片截圖）

又唱又跳！（影片截圖）

同台下歌迷互動。（影片截圖）

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闊別樂壇多年的Kelly，去年積極復出工作，不少網民都驚訝她樣貌不老，凍齡之餘更完全沒有醫美痕跡。Kelly曾在訪問中透露不滿意自己臉型太大，上鏡不太好看，但她就十分抗拒醫美，因為她認為醫美療程始終有風險，她寧願接受自然衰老和臉型大的事實，也不想承受風險。已經是兩子之母的Kelly，身形依然十分Fit，皮膚亦白滑緊緻，幾乎找不到皺紋，而且表情自然，魅力不減！

好Fit！（IG@kellychenwailam）

依然好靚。（IG@kellychenwailam）