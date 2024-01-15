萬千星輝2023｜姚焯菲失落新人獎撼輸鍾柔美　出國讀書仍力保人氣

《萬千星輝頒獎典禮2023》於1月14日於澳門舉行，是次共頒發25個獎，其中「最佳男主角」、「最佳女主角」及「最佳劇集」競爭最為激烈。除此之外，今年起大會亦增設了「最具潛質新人」獎，以表揚在過去一年表現最出色的新人，而今年的「最具潛質新人」則由炎明熹、游嘉欣、冼靖峰、古佩玲、鍾柔美 5位獲獎，而有「國民初戀」之稱的姚焯菲就失落獎項。



姚焯菲(Chantel )。（陳順禎攝)

今年「最具潛質新人」的競爭相當激烈，除了有姚焯菲的「同期同學」詹天文、鍾柔美和炎明熹之外，還有近年人氣急升的黃星綽、區明妙等，亦有港姐出身的陳懿德和莊子璇，和已經升級成為小花的古佩玲和游嘉欣。

鍾柔美現已跟姚焯菲、炎明熹、詹天文組成After Class。（資料圖片）

年僅17歲的姚焯菲在2020年以15歲之齡參加《聲夢傳奇》，參加比賽時更被主理人之一譚詠麟稱許她為「翡翠」，認為她的未來必定大紅大紫，評判張佳添亦曾表示姚焯菲有望成為陳慧琳接班人。在第8集中姚焯菲演唱《戀愛預告》，片段在YouTube更錄得4日破百萬點擊。

姚焯菲出席將軍澳出席簽名會。（資料圖片）

2023年1月，姚焯菲宣布遠赴新西蘭升學，但她並沒有因為學業而放棄歌唱事業，在復活節期間回港推出第四首個人單曲《小出走》，派台後亦取得兩冠兩亞的成績，同年她亦推出了《川內相親》主題曲《氣泡青瓜》、《這個姿態》。10月份姚焯菲推出了首本個人相冊《ONe》及CD單曲《這個姿態》，推出一周後就全數售清，吸金能力不輸其他同期的藝人。相信假而時日，姚焯菲也會獲得獎項。