余詩曼李施嬅高人氣合體直播　邀賈乃亮取代黃宗澤演《新聞2》

TVB與內地優酷平台合作推出的台慶劇《新聞女王》大受歡迎，使多位劇中演員人氣再度急升，其中佘詩曼（阿佘）與李施嬅憑着高人氣，近日更雙雙獲邀與內地男星賈乃亮一起現身直播平台，吸引不少觀眾收看。阿余更公開親自邀請他出演《新聞女王》第二季，更為他設想了一個重要角色，令他開心不已。

《新聞女王》大受歡迎。（《新聞女王》微博圖片）

在《新聞女王》大結局彩蛋上，黃宗澤的出現驚艷不少網民，因此引起猜測如劇集拍攝第二季，他是否會參演。而在直播平台上，賈乃亮就談到黃宗澤，直言二人曾經有合作，但自己顏值就勝過對方一點點而已，令到她們笑到見牙唔見眼，阿余更直言：「所以換了他，要你嘛。」主動向他發出邀請演第二季。

在直播平台大家講得開心。（微博圖片）

聽到邀請後賈乃亮已心花怒放，向她們表示：「你們非要把黃宗澤換了，用我也不是不行，但這事兒你得跟導演推薦，我自己怎麼能說這些東西呢？」還強調不演彩蛋戲份，希望有較多演出鏡頭。

黃宗澤的出現，令不少觀眾驚艷。（微博圖片）

眼見賈乃亮對《新聞女王》第二季甚有興趣，阿佘亦立即想起為他設想了一個重要角色，就是可以飾演張家妍（李施嬅飾）的新男朋友，因為在劇中張家妍與未婚夫邵俊樂（高鈞賢飾）已分手，所以可以有新男朋友出現，頓時令他開心不已，更當場大放禮炮，直播氣氛相當快樂，笑料百出。