MIRROR「文德虎皮」同日出歌　預告將在演唱會首唱心情緊張

Lokman推出個人單曲《如果電話亭》。

繼團歌《Rocketstars》後，MIRROR又為鏡粉帶來驚喜！楊樂文（Lokman）、王智德A（Alton）、邱傲然（Tiger）及陳瑞輝（Frankie）於開Show前夕同日推出個人單曲。Alton道：「5周年演唱會，當然要帶啲新嘢俾大家，當中莫過於就係我哋四個一人做一隻新歌俾大家，夠晒誠意，而且4個人都有唔同風格！」Lokman的《如果電話亭》玩味較濃，他介紹道：「《如》就好似多啦A夢嘅法寶，同時亦貫徹歌曲主題，想大家做事唔使咁認真，自己覺得點就點，想諗啲乜就諗啲乜，想講啲乜就講啲乜，想玩啲乜就玩啲乜，如果係咁就發達喇！」

《皮思苦》由Oscar填詞、徐浩作曲同兼監製，唔少皮寶真都應該期待Frankie下一首單曲嘅製作人名單會出現陳卓賢的名字。

至於Alton則以他擅長的Rap詞，製作新歌《非物質文化遺產》，他說：「做呢首歌嘅時候諗返起一個Talk Show嘅環節，都係講自己嘅故事，今次變咗做一首歌，希望大家可以聽下我嘅故事。我嘅故仔其實對於大家都會有共鳴，因為香港打工仔面對一啲問題同壓力，最後出口都係自己，所以好希望大家都可以搵到呢份資產。」；Tiger鍾情美式搖滾，首支單曲《Alright》亦朝著這個方向製作，錄音當日，竟然被指有霆鋒feel，他說：「好奇怪，我自己由細到大都冇覺得過，但錄緊，錄完俾屋企人同其他朋友聽，都覺得點解有謝霆鋒Feel？有70%嘅人係覺得似，但我唔覺，係就好囉！最緊要你哋開心。」； Frankie的新歌叫《皮思苦》，是一首抒情中板作品，Frankie希望透過歌曲，讓皮寶寶及廣大樂迷了解他的想法，他續道：「大家對我有少少誤解，但唔緊要，我都係會做自然嘅自己俾大家睇。」

Tiger話好大機會喺演唱會上彈結他solo。

礙於MIRROR正忙於籌備演唱會，MV將於稍後才推出，但四首歌將會在演唱會中首度獻唱，而四人各自都透露了一些細節，其中Alton道：「我嗰Part係Hip Hop啲街頭味重啲，喺演唱會裡面，會同其他都有街頭元素味道嘅朋友仔做一個大表演俾大家睇。」