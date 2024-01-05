中年好聲音2｜安雅希古淖文《你最珍貴》超合襯　肥媽︰以為結婚

歌唱真人騷《中年好聲音2》第八部曲第一回《中二生友誼合唱！晉級十五強！》，有肥媽、伍仲衡、張佳添、周國豐和陳慧嫻擔任評審。本回合上演合唱歌對決，16強選手將分成8組，並由上回合獲得最高分者先行揀歌！本回合最終分組名單如下：《流言》王玥＋黃劍文、《其實你心裡有沒有我》林若盈＋劉威煌、《左右為難》譚輝智＋顏米羔、《我的回憶不是我的》陳蒨葶＋沈宗賢、《你最珍貴》古淖文＋安雅希、《乾一杯》陳俞霏+鄭梓浩、《許願》梁浩賢＋陳燕娜，以及《難為正邪定分界》劉可+朱博文。



伍仲衡：你執到啦淖文

安雅希加古淖文，估唔到咁合拍喎！

獻唱《你最珍貴》的古淖文＋安雅希睇頭十足，兩人以黑白雙煞造型上陣，非常合襯，合唱時更是默契十足，唱到拖晒手仔之餘，還不時眉目傳情，演唱完畢後又攬作一團。肥媽大讚：「我覺得你哋兩個非常之襯，以為你哋兩個要結婚添呀！」張佳添說：「雅希，我愛上咗你把聲，同埋要特別讚淖文，你哋兩個之間有好多空間畀對方去發揮，Feel到兩個人好細膩嘅情感。」伍仲衡則笑言：「你執到啦淖文，我同佢（安雅希）唱我都高分啦！不過你都唱得好好，由開始覺得你好Show Off，直到你上一次回合開始，Feel到你諗番咩係唱歌。」

安雅希古淖文唱到拖晒手，好鬼襯。

加埋眉目傳情，安雅希古淖文冇得輸啦。

肥媽笑言兩位好似結婚咁。

獻唱《難為正邪定分界》的劉可+朱博文同樣值得關注，大玩人魔對唱的兩人玩味十足，有大魔王之稱的劉可以半Opera式獻唱，又Chok晒聲大玩Rock聲嗌咪，惟評審團的反應大相逕庭，陳慧嫻看得很開心拍爛手掌，伍仲衡則露出不明所以的表情！陳慧嫻點評時說：「我係好接受你哋今晚嘅表演，我睇嘢比較係Out Of The Box，鍾意啲嘢係突然跳咗出去！」周國豐說：「劉可你要小心，唔好走咗諧星嘅路線。」張佳添則說：「我好Appreciate劉可嘗試帶個舞台感出嚟，但主要問題係你哋把聲好唔Blend，Feel唔到人魔對唱嘅感覺！」

劉可同朱博文合唱《難為正邪定分界》。

劉可化身Rock友嗌咪。