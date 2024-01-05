應采兒被「點」去洗碗　慘被「惡毒繼母」袁詠儀嫌棄：一啲用都冇

圈中兩位辣媽袁詠儀（靚靚）同應采兒近日一起參加內地真人騷《我們的美好生活》，在最新一集中，兩人負責清理廚房，當中應采兒負責洗碗，而靚靚就一直在旁邊指揮，令應采兒忍不住反白眼，但她都乖乖地照做，不禁自嘲：「我老公看到肯定在取笑我。」靚靚隨即附和道：「對啊，在家裏面什麼都不做，為什麼跑到這裏要這樣？來，快點！」令應采兒大感無奈，並感嘆道：「我為什麼要跟一個年長的藝人來呢？跟一個比我年輕的我可以『點』佢呀嘛！」

袁詠儀（靚靚）同應采兒近日一起參加內地真人騷《我們的美好生活》。（微博@我們的美好生活）

應采兒負責洗碗，而靚靚就一直在旁邊指揮，令應采兒忍不住反白眼。（影片截圖）

靚靚「點」應采兒做嘢。（影片截圖）

場面搞笑。（影片截圖）

不過靚靚未有「手下留情」，還吩咐應采兒「洗好一點啊」，又叫對方洗乾净塊布：「把這個布，擰乾净給我！」 應采兒更即場「賣慘」：「你真的很惡毒欸繼母！」當應采兒大呻洗不乾净時，靚靚就不耐煩地講道：「你大力啲啦！用嗰塊布大力啲擦乾净！我洗你抹！一啲用都冇！陳小春你看，娶老婆只選美貌，你看一點事情都做不了。」場面搞笑！

應采兒話靚靚係惡毒的繼母。（影片截圖）

靚靚笑應采兒冇用。（影片截圖）

應采兒怕咗靚靚。（影片截圖）

節目播出後，應采兒在微博轉發短片，並寫道：「多一句話都不想說的節目，被壓制了，應該把耳塞留給自己。」靚靚留言道：「哈哈哈哈哈哈哈哈sorry囖，但是下次碗還是你刷。」而應采兒老公陳小春亦有留言：「最怕的人。」其實應采兒同靚靚曾帶同家人一起去旅行，當時靚靚在微博曬出一張大合照，應采兒隨即轉發並寫道：「傳說中比我還兇的女人……幸會幸會。」看來多年過去，應采兒依然被靚靚的霸氣震懾，完全無力反擊，但兩人在節目中互窒，火花十足！

應采兒老公陳小春亦有留言：「最怕的人。」（微博截圖）

應采兒同靚靚曾帶同家人一起去旅行，當時靚靚在微博曬出一張大合照，應采兒隨即轉發並寫道：「傳說中比我還兇的女人……幸會幸會。」（微博截圖）