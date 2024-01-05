柳俊江去世丨42歲新聞王子演技一樣掂　呢4套劇集成遺作

消息指，柳俊江燒炭死。今日（1月5日）下午3點多警方接獲報案，指一名男子懷疑在黃宜坳一間村屋內燒炭，其後消防爆門入屋後發現一名男子倒臥屋內，救護員證實他已死亡。消息指，死者為42歲的無綫前新聞主播柳俊江。



柳俊江被稱為「新聞王子」。（網上圖片）

柳俊江被稱為「新聞王子」。（網上圖片）

柳俊江從2008年起兼任星期六、日《午間新聞》和《晚間新聞》的新聞主播，翌年亦成為《晚間新聞》之替更主播，2011年開始他亦擔任香港電台電視部節目《議事論事》主持。柳俊江曾報道過不少國際大事，新聞工作經驗豐富，亦因為形象健康、亮眼，被傳媒封為「新聞王子」。

柳俊江曾參與的劇集作品不多，不過角色都十分有記憶點。（截圖）

柳俊江曾參與的劇集作品不多，不過角色都十分有記憶點。（截圖）

除了在新聞界表現出色外，他在2010年離巢後亦積極參與幕前工作，例如參演多部電影作品，主持工作，以及參與劇集拍攝。2014年他參與了港台製作的短劇《手語隨想曲III》的拍攝，在第7集中他除了飾演一角外，還有一段充滿感情的自白。2016年他參與了ViuTV劇集《瑪嘉烈與大衛》的拍攝，飾演「大衛 David」一角，當中與岑樂怡（阿妹）有不少對手戲。

柳俊江曾參與《瑪嘉烈與大衛》劇集拍攝。（截圖）

柳俊江曾參與《瑪嘉烈與大衛》劇集拍攝。（截圖）

2020年，2023年他也於ViuTV劇集《暖男爸爸》和《殺手廢J》中，分別客串演出了「Brandon」、「Gayvan Tan」等角色。

柳俊江客串過ViuTV劇集《暖男爸爸》。（劇照）

柳俊江在《殺手廢J》中飾演殺手公司政策部主管Gayvan Tan。（截圖）

柳俊江在《殺手廢J》中飾演殺手公司政策部主管Gayvan Tan。（截圖）