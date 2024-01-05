柳俊江去世丨前女友與之分手半年　上年12月到日本浸溫泉散心

柳俊江燒炭亡。今日（1月5日）下午3點多警方接獲報案，指一名名男子在懷疑黃宜坳一間村屋內燒炭，其後消防爆門入屋後發現一名男子倒臥屋內，救護員到證實他已死亡。消息指，死者為42歲的無綫新聞前記者柳俊江。



柳俊江與前女朋友Grace。（IG圖片）

前新聞主播柳俊江於3年前與太太Florence離婚，年前即戀上運動員經理人Grace Mak。兩人熱戀時更會在網上曬恩愛，不過上年年中柳俊江被發現只在社交平台談及工作，其後更爆出柳俊江與前女朋友Grace分手。Grace更發現分手已unfollow柳俊江。

柳俊江前女朋友Grace上月到日本旅行。（IG@gracemakkkk）

柳俊江前女朋友Grace。（IG@gracemakkkk）

柳俊江前女朋友Grace。（IG@gracemakkkk）

兩人分手後，是你有你生活，我有我的忙碌。Grace亦繼續過她的生活，不時在IG post靚相，上年年底貼出與友人在英國的合照，其後也分享了在日本旅行浸溫泉的照片。

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