柳俊江去世丨前女友與之分手半年 上年12月到日本浸溫泉散心
撰文：李昌興
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柳俊江燒炭亡。今日（1月5日）下午3點多警方接獲報案，指一名名男子在懷疑黃宜坳一間村屋內燒炭，其後消防爆門入屋後發現一名男子倒臥屋內，救護員到證實他已死亡。消息指，死者為42歲的無綫新聞前記者柳俊江。
前新聞主播柳俊江於3年前與太太Florence離婚，年前即戀上運動員經理人Grace Mak。兩人熱戀時更會在網上曬恩愛，不過上年年中柳俊江被發現只在社交平台談及工作，其後更爆出柳俊江與前女朋友Grace分手。Grace更發現分手已unfollow柳俊江。
兩人分手後，是你有你生活，我有我的忙碌。Grace亦繼續過她的生活，不時在IG post靚相，上年年底貼出與友人在英國的合照，其後也分享了在日本旅行浸溫泉的照片。
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