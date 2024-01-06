李嘉欣酒店門口被認出幫粉絲簽名　許晉亨全程傍實老婆獲讚體貼

現年53歲的李嘉欣（Michele）在2008年與富商許晉亨結婚，婚後誕下一子許建彤（Jayden），一家三口幸福美滿。近年李嘉欣減少演藝圈工作，不時與老公許晉亨去旅行，享受二人世界。日前有網民上載了一段影片，片中所見，李嘉欣同許晉亨在酒店門口被粉絲認出，該名粉絲請她簽名，而許晉亨就在旁靜靜等待。

李嘉欣同老公許晉亨經常出雙入對。（影片截圖）

李嘉欣同許晉亨在酒店門口被粉絲認出，該名粉絲請她簽名，而許晉亨就在旁靜靜等待。（影片截圖）

李嘉欣簽完名後還笑着同粉絲打招呼，其後許晉亨發現有人在拍片後，即側身遮擋鏡頭保護老婆，之後又扶老婆上車，確認李嘉欣上車坐低後，許晉亨才自己坐到副駕駛座。對於許晉亨的舉動，不少網民都大讚他細心體貼，當中有人留言道：「她很幸運，難得遇上一個癡情和疼惜她的，更重要的是外型還和她匹配，帶出門不失禮。守着老婆先讓她上車的老公真的很難得」，而網民亦大讚許晉亨是一位好老公：「老公很紳士，對待她很好」、「感覺她老公很尊重愛惜她」。

許晉亨發現有人在拍片後，即側身遮擋鏡頭保護老婆。（影片截圖）

之後又扶老婆上車。（影片截圖）

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從片中環境推斷，該影片應該攝於去年11月尾，由於李嘉欣同許晉亨是在2008年11月23日舉行婚禮，相信此行是一家三口到上海歡度結婚15周年紀念，而李嘉欣當時亦有曬出同老公的合照，並寫道：「日子過得好快，結婚15周年了。」獲不少網民送上祝福。

恩愛。（IG@michele_monique_reis）

早前李嘉欣同許晉亨及家姐李嘉明去日本旅行，有網民在當地偶遇他們並拍片放上網，可見許晉亨從後攬住老婆李嘉欣，相當Sweet。（影片截圖）