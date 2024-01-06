加蔥開直播復出課金先有得聽　回應網民支持：呢件事我係濁者自濁

加蔥（林茂發）近來「上水」開直播，兼大搞會員制，收費每月$25與會員在直播吹水。自從微辣的前經理人兼KOL阿晶（Jane）離世後，微辣各前成員都己潛水，唯獨加蔥卻反其道而行更新YouTube頻道大搞直播，他在1月5日開直播時，似乎有部份網民是抱着「食花生」心態來睇直播，但也有不少網民來撐加蔥。



加蔥稱自己跟阿晶21年1月份手，同年8月阿晶離開微辣。

加蔥點名嘲「某媒體」冇fact check

加蔥在直播中先是講及「某傳媒」報道關於他直播的新聞，點名這間傳媒「唔fact check」兼行文有誤。他在直播中表示，他在數日前已講了會再開直播，但到了今日才報道，表示「有少少失望」。加蔥亦暗指「某傳媒」沒有fact check，說：「而家啲媒體唔理事實真相唔fact check，有乜就屈網民，可能佢哋今次（用幾日）fact check咗。」他又表示對「某傳媒」的小編諒解，又說：「幻想到個小編喺公司食緊個牛角包趕稿，冇fact check。」不過他又多次重申，自己是「某傳媒」的忠實fans，嘲諷味相當濃。

有網民要加蔥回應近期的新聞，他的回應就是：「唔好不停叫我回應。」表示在早前的直播中已經回應了。其後，加蔥又「正線抽擊」傳媒叫大家盡責任，說道：「媒體要盡媒體責任，唔好成人執人口水尾。唔係人哋講你就信。」

阿晶19年為當時的男友加蔥墮胎，但加蔥並冇陪伴在側。（網上圖片）

直言係「某媒體」fans

加蔥直言：「某啲媒體從來唔會報道事實全部。」又直言對於「某傳媒」的報道感到「受寵若驚」。有網民對加蔥表示支持，他就直言：「唔好為咗我鬧交，大家立場唔同，haters可能只係一成兩成。我今日講嘅嘢唔係為自己辯駁，講咩都好，我就係一個X街。任何報道都影響唔到我係一個X街嘅事實。」

加蔥回應網民支持：呢件事我係濁者自濁

加蔥「正線抽擊」傳媒的報道後，就進入了收費會員的閒談環節。有網民問加蔥會不會復出，他回答：「都會，出吓嚟又縮返入去，彈出彈入囉。」也有網民問他會做什麼，他亦回答：「呢排會做返直播囉。」也有人問他會不會拍片或打機直播，他亦回答：「答你唔到。」亦有網民留言：「清者自清。」他則回應說：「清者自清唔適合我自己，呢件事我係濁者自濁。」

阿晶和加蔥分手後，曾同框開直播，當時仍未爆出墮胎事件。（YouTube@Jane Lao）

收費直播講食宵夜、搵工

想聽／睇加蔥講及「阿晶事件」的網民可能會失望，事關整個收費會員的直播中，他都沒有提及，全程都與網民「吹水」吹足一個多小時，回答網民提問，及圍繞食宵夜、炒蛋、搵工等話題。

會員搵加蔥做婚禮MC：唔想你婚禮有污點

有會員表示他最近結婚並想請加蔥做婚禮MC，不過就遭到拒絕。網民說：「我同老公想請你婚禮MC。」加蔥回答：「我而家身份唔適合做MC，唔想你婚禮有污點。」自言知道自己受到大家目光注意。亦有人問加蔥會不會出席公開活動，他則回答：「而家有間歇社交恐懼。」也有網民留言提問，為什麼他不轉型做網店、帶貨等工作，加蔥就回答：「冇熱情，我寧願揀返揸貨車，或者揸的士。可能揸的士個乘客認得我，成程都問侯我老母。」

霍哥被問會否與加蔥對打，他說任何人做對手都歡迎。（陳順禎攝）

透露有人搵打拳賽：唔會為錢，除非真係好多錢！

話題轉到「工作」上，有網民問到有沒有廣告商要求加蔥替對家商品賣廣告？暗示可以籍此打擊對方。加蔥透露曾經有人搵他打拳賽，他說：「有兩間搵過我打拳。」不過他表示都拒絕了。之後又有網民問如果出100萬會不會接受？他則回答：「100萬出場真係會諗。呢個世界係咁，搵得我就梗係想搵我消費，但係幾好，雖然推咗但係有一間話唔會消費，佢哋話鍾意咗我好耐，我都好多謝。」

有網民續指打拳似小丑會被恥笑，加蔥又回答：「打輸我都諗好點講。我好明，如果我出嚟就唔會好似以前嗰啲咁，我出嚟打一定有原因，唔會為錢，除非真係好多錢！」最後，這晚直播了近兩小時，才終於完結，他表示1月6日會再開直播與網民吹水。