絲打圍佬｜劉德華寄話新生代演員要面皮厚　曾被鬧︰再讀過訓練班

天王劉德華（華仔）、朱鑑然和談善言昨日（27日）作客由蝦頭（楊詩敏）及代班主持練美娟（娟姐）的網台節目《絲打圍佬》宣傳新電影《潛行》。蝦頭在節目中向華仔作出提問「你會唔會着潛行嘅裝束去街」，他則表示：「我唔會，我自己覺得如果我係正常嘅活動底下，我覺得現在冇乜人能夠發現我，因為現在大部份人都會咁行（睇住手機），可能10年前會擔心，現在唔需要擔心，只要你唔好停低俾佢發現就得。」

他繼續指過往都有出街買波鞋的習慣，並表示：「開車落去，停低之後就睇住架車等我入去，目的係要買嗰對波鞋，買完就上車走，當時大家就唔知道我（結婚）我會開架車送我太太去買，我就會兜個彎，佢買完之後我就接返佢。他強調除了工作之外，不希望有保鑣。

天王劉德華、朱鑑然和談善言昨日（27日）作客由蝦頭（楊詩敏）及代班主持練美娟（娟姐）的網台節目《絲打圍佬》宣傳新電影《潛行》。（影片截圖）

談善言朱鑑然自爆鍾意戴帽出街

談善言坦言自己比較少出外，她說：「因為疫情比較習慣戴口罩出街，本身我個人比較懶，無論點我都會戴帽子，所以我都唔可以話係潛行。我現在都想慢慢習慣唔戴口罩。」而朱鑑然表示平時外出喜歡戴帽子，並表示：「因為我覺得髮型好煩。」

談善言坦言自己比較少出外。（影片截圖）

華仔透露電影名原本叫《一生最愛》

華仔透露原本電影的名字是《一生最愛》，他說：「其實最初我哋係一個文藝嘅電影，雖然佢哋係臥底，但係會以一個商業片嘅形式。我哋唔係話係類型片，除咗係動作上大家可以享受到我哋基礎嘅荷爾蒙之外，佢哋喺人與人之間戲份上係幾重要。」

華仔透露原本電影的名字是《一生最愛》。（影片截圖）

華仔坦言掛住工作唔記得食嘢

講到有傳華仔一直以來都有禁食的習慣，他表示：「但我真係食得少嘅，同埋工作我永遠都唔會記得食嘢，受傷之後少咗好多運動。」至於談及新生代演員是否回想起過往打拼的影子，他笑說：「可能我喺電視度出生，咁基本上我哋每日都做，每一日都係嗰個環境底下。唔知道現在大家會唔會面皮厚過我哋以前，我哋以前真係俾人鬧得好勁。」他坦言曾經被人趕走過，更憶述對方說：「你返去再讀過（訓練班）啦！你做乜嘢呀！」華仔寄話新生代演員要面皮厚，並表示：「演出嘅機會要盡量爭取，因為演出嘅機會會同唔同人表演，佢先會令到你表演上高有唔同嘅變化。」

華仔坦言掛住工作永遠都唔會記得食嘢。（影片截圖）