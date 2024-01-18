林夏薇無緣撼贏佘詩曼遺憾失「視后」　憑實力證冇靠關係上位

無綫（TVB）盛事《萬千星輝頒獎典禮2023》日前（14日）移師到澳門舉行，「最佳女主角」視后由佘詩曼奪得。林夏薇憑劇集《寵愛Pet Pet》角色「金惠婷」一角入強五強，不過由於大熱門《新聞女王》Man姐佘詩曼氣勢逼人，破紀錄成為史上奪得最多視后的得獎者，令林夏薇無緣奪得第二次視后殊榮！



薇薇憑劇集《寵愛Pet Pet》在戲中飾演獸醫「金惠婷」一角入強五強角逐「最佳女主角」。（TVB劇集截圖）

大熱的佘詩曼撼贏林夏薇。（陳順禎）

被稱「林峯堂妹」指靠關係 憑實力證明自己

林夏薇畢業於中央戲劇學院表演系，畢業兩年後，她在2011年加入TVB成為合約藝人。當時她亦被外界指「林峯堂妹」，也有好些指她靠關係上位等報道。她曾經出演過多套TVB經典劇集，包括有《結‧分@謊情式》、《衝線》、《公公出宮》和《單戀雙城》等，角色也十分討喜。她在2018年結束與TVB合約關係前，也曾經在星和無綫電視大獎連續兩年奪得「我最愛TVB電視女配角」，而得獎的劇集是2015年《衝線》在戲中飾演「寧希」和2016年 《公公出宮》在戲中飾演「金帶男」。

林夏薇與堂哥林峯合照。(ig@rosinalam圖片)

2021年首次奪得「最佳女主角」獎

林夏薇在2018年6月與TVB結束賓主關係後，相隔一年在2019年6月簽約邵氏兄弟，在演藝事業上作出嶄新的嘗試。她在2021年演出劇集《七公主》飾演「顧語嫣（Grace）」一角，大受歡迎，得到觀眾的賞識，最後更能憑此劇在《萬千星輝頒獎典禮2021》首次奪得「最佳女主角」獎。

另外上年她憑着熱播的劇集《法言人》飾演有「滅絕師太」之稱的律師，衝出國際奪亞洲影藝創意大獎（中國香港地區）的最佳劇集女主角，更一度與日本男神佐藤健同台獲獎，成為全城熱話。

林夏薇在2021年憑《七公主》一角成為視后。(葉志明攝)