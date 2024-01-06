旁觀者｜吳若希破格妖冶造型眼前一亮　鄧智堅演內斂狂迷再搶Fo

TVB新劇《旁觀者》昨晚（5日）一集吳若希出場，並單憑嘴部特寫已相當搶焦。吳若希劇中飾演以ASMR為賣點的網紅練采文（Paper Doll），為突顯嘴部誘惑感，劇中除了出現大量吳若希的性感嘴部特寫，還不時穿插吳若希「誘惑進食」ASMR短片。



平時真係好難想像吳若希有咁性感同妖野一面。

唔單止個嘴，吳若希連手指都好有戲。

吳若希透過網上短片出場的方式亦相當特別，雖然片長只有約半分鐘，但吳若希卻能在極短時間內單憑雙唇演繹出性感、魅惑、驚恐、有口難言及強顏歡笑等不同情緒，令人眼前一亮；由於吳若希是次演出確實破格，有不少網民甚至未能一眼認出本尊。為了打造出不一樣的吳若希，監製阿細專誠為吳若希打造型格妖冶Image，大紅唇配超長指甲再加Sharp爆服裝，並於拍攝期間一再向吳若希落「封笑令」，令她成功洗甩大笑姑婆形象，殺出演戲新血路。

吳若希首度「全相」出場就係咁嘅嘢。

瞬間遊走魔鬼與弱者之間 展示前所未有兇狠面

談到嘴部特寫演出，吳若希坦言難度高，並透露最難是要吃東西吃得漂亮：「難在點樣齋拍個嘴可以性感啲同靚啲呢？原來食嘢食得靚係學問，所以拍嗰陣要望實部Cam，好似照鏡咁拍就會好啲。」首度挑戰妖冶造型的吳若希坦言喜歡這個新嘗試，皆因平時沒有機會試化如此濃妝，並笑言真實的自己反差亦很大：「我可以玩得好癲、又可以好認真、又可以好寸或者好惡。」

下周一開始，吳若希將會大暴走。

吳若希喺劇入面嘅造型全部都好sharp。

據知吳若希在《旁觀者》中的突破並不止如此，將會周旋於主角覓希（周柏豪飾）及阿魚（王敏奕飾）之間的吳若希，除了作風大膽、更擅長操控人心，首個被她玩弄於股掌中的，正是鄧智堅飾演的狂迷龍多多。下周開始，吳若希飾演角色更會大暴走，除了會展現出吳若希前所未見的超兇狠面，吳若希更會瞬間遊走「魔鬼」與「弱者」之間，就連監製阿細亦直指是演技考牌作！由於若希在劇集宣傳初期已被冠以反派之名，加上角色人設詭異陰森，不少網民認為她與覓希（周柏豪飾）一樣是殺人狂，更有人認為第四集出場的連詩雅，亦極有可能與殺人事件有關。

王敏奕癡迷樣入型入格 演技在線獲封全劇MVP

飾演狂迷嘅鄧智堅，同飾演飛爺嘅佢感覺真係完全唔同。

呢一幕敏奕嘅演出勁搶，難怪獲不少網民大讚演技大有進步。

而在《新聞女王》中演活「勝利球迷」飛爺的鄧智堅，在《旁觀者》中180度變成「癡情狂迷」龍多多，告別假鬚及眼鏡的鄧智堅，與飛爺反差相當大，完全看不出是同一人。龍多多除了會被Paper Doll點到陀陀擰，最後更死於阿魚槍下！昨晩王敏奕代入鄧智堅角色一幕亦是演技之戰，除了鄧智堅，王敏奕亦演活了「狂迷」的癡戀狀態，眼神及笑容均相當有戲，難怪演技一再獲讚兼被封全劇MVP。而在官方釋出的花絮片，鄧智堅拍攝與王敏奕對打戲前表現緊張，跟足動作指導指示反覆練習動作及走位，談到角色難度，鄧智堅笑言是「狂得嚟不能毒」：「呢個角色最大難度係監製唔想佢似傳統毒男，要佢外表打扮同常人冇好大分別，所以唔能夠喺外形上做啲咩，反而要係好內歛，好有fantasy嗰種。」