伍仲衡Ida結婚｜家燕姐大讚新娘係賢內助：佢哋好sweet！

《中年好聲音》評審之一，資深音樂人伍仲衡與女友Ida（徐麗芬）今日（06/1）結婚擺酒，兩人於紅磡一間酒店大排筵席，邀請親朋好友出席。薛家燕（家燕姐）接受《香港01》訪問時說：「我哋做《流行經典50年》嗰時，請黎瑞恩做嘉賓，嗰日仲請埋伍仲衝老師上嚟，我就已經發覺佢係一個好叻嘅音樂人，咩歌都識彈。」



家燕姐出席伍仲衡與太太Ida婚宴。（陳順禎 攝）

家燕姐出席伍仲衡與太太Ida婚宴，讚新娘係賢內助。（陳順禎 攝）

她續說：「後期認識咗，最近我又同佢做咗個電台訪問，因為《中年好聲音》做得好好，佢又收到好多學生，佢自己又出書。我都好高興，佢請我嚟婚宴，Ida都係一個好好嘅幫手，係一個賢內助。頭先我都話除咗送紅包畀佢，仲會送一隻新歌。」

家燕姐和大女珊珊出席伍仲衡與太太Ida婚宴。（陳順禎 攝）

家燕姐表示，早前去了馬來西亞與一位歌后Shila合作唱了一首新歌《A Year of Yo》。她解釋說：「Yo即係解『有』，佢事業有，愛情又有。Shila唱完隻歌之後，尋日同我講佢有咗，所以我亦祝伍仲衝老師同埋Ida都『有』埋，咁就開心啦。我祝佢哋永遠甜甜蜜蜜！」家燕姐見到新娘Ida之後，都大讚她美麗，她說：「人哋話新娘子特別靚，佢哋兩個都好sweet。」

伍仲衡與太太Ida結婚。（陳順禎 攝）

中年好聲音｜評審伍仲衡與女友Ida結婚 出席名單勁過音樂頒獎禮

點擊下圖出席伍仲衡與太太Ida婚宴嘉賓