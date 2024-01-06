伍仲衡結婚｜布志綸代唱情歌　區永權玩gag：準備隻藥叫春夏秋冬

《中年好聲音》評審之一，資深音樂人伍仲衡與女友Ida（徐麗芬）今日（06/1）結婚擺酒，於紅磡一間酒店大排筵席邀請親朋好友出席。伍仲衡於圈內人面甚廣，出席的圈內好友有許志安、蕭正楠、陳曉東、黎瑞恩、周國豐、肥媽、周吉佩、車婉婉、強尼、方力申、阮兆祥、王馨平、何嘉莉、鄭俊弘、何雁詩和多位《中年好聲音》的參賽者等等，出席嘉賓陣容隨時勁過音樂頒獎禮。



伍仲衡與Ida的兄弟團和姊妹團。

伍仲衡與Ida的兄弟姊妹團亦不容忽視，有吳業坤、布志綸、區永權、劉威煌、J Arie等人。（陳順禎 攝）

伍仲衡與Ida的兄弟姊妹團亦個個唱得，有吳業坤、布志綸、區永權、劉威煌、J Arie等人，他們接受《香港01》訪問時，區永權就大爆婚禮一切都以簡單為主，就連傳統的「玩新郎」也沒有，他說：「我哋係破天荒中午12點先到，做啲咩呢？影相，睇佢哋斟茶畀長輩，乜嘢都冇做，唔需要玩兄弟。」他表示十分感動，說道：「因為所有玩新郎都係玩我哋做兄弟嘅，但其實我哋係想玩，但係冇得玩。今日係用一個英文字形容：『hea』！」

伍仲衡與Ida今日結婚擺酒

布志綸表示，今晚婚宴他會唱歌慶祝，說道：「有首歌佢寫畀太太，我就幫佢代唱錄音版。」區永權說：「我哋都想佢彈，不過好難一路入場一路彈。」布志綸又笑言：「威都唔威盡嘅。」

伍仲衡與Ida婚禮的兄弟姊妹團。（陳順禎 攝）

兄弟們會不會幫手「擋酒」？眾人就望向吳業坤，他就說：「我係一個姊妹嚟。Ida要照顧伍生，所以我就要幫Ida擋酒。」既然吳業坤是做「姊妹」，為什麼沒有穿姊妹裙？他回答：「做姊妹係唔可以搶新娘子鏡，所以要低調少少。我驚我著裙冇人理佢兩個。」

恭喜晒，伍仲衡和新婚太太Ida。（陳順禎 攝）

眾人都表示希望伍仲衡與Ida努力造人，區永權開玩笑說：「希望今年一月擺酒，下年一月就擺滿月酒。我哋準備咗一啲藥，叫『春夏秋冬四季藥』，希望可以溝落啲酒精度，今晚佢哋會開心啲。」

中年好聲音｜評審伍仲衡與女友Ida結婚 出席名單勁過音樂頒獎禮

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