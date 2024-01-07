陳淑芬入行五十年 獲頒「文化體育及旅遊局局長嘉許計劃」嘉許狀

「天星娛樂」總裁、資深製作人陳淑芬陳太自1973年加入「華星娛樂」後，一直在音樂、經紀人、版權、演唱會及音樂劇等不同板塊貢獻達五十年之久，陳太在整個行業內的良好口碑，以及優異成績亦得到來自各方的認可，屢獲殊榮。早前首屆「文化體育及旅遊局局長嘉許計劃」中，陳太榮獲楊潤雄局長頒發嘉許狀，以表揚她一直以來竭力推動文化藝術及創意產業發展的出色表現，楊局長在致賀辭時表示，包括陳太等一眾得獎者在所屬領域竭盡心力，建樹尤深，足為後進楷模。 陳太在得到今次的嘉許後表示：「非常高興這五十年為演出娛樂行業的付出獲取了廣泛的認同，相信這嘉許狀與之前《繼續寵愛．張國榮紀念展》反應熱烈有莫大的關係，在此首先要多謝「哥哥」張國榮，和他由相識至合作獲益良多，也要感謝香港文化博物館從總館長、專項館長至所有工作人員的熱誠支持和專業操作，還有客席策展人張叔平和夏永康的積極參與，更要感謝三十七萬多位愛錫張國榮的香港市民和海內外專程來港參觀紀念展的「哥」迷！真的十分感動！」

陳太現正籌備今年3月舉行的《陳淑芬．星星相識50年》連串活動包括紀念展等，屆時她將會和大家一起分享回顧她入行50年的經歷，她曾參與製作的演出項目，以及半世紀以來香港流行音樂文化及演唱會進程。同時為了答謝「哥」迷長久以來的支持，陳太已向唐鶴德先生借來更多「哥哥」張國榮的珍藏品，將會在《陳淑芬．星星相識50年．紀念展》展出，給愛錫 Leslie 的朋友欣賞。