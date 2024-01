索爆港姐人妻全裸浸溫泉靚相竟遭同場網民鬧爆　神回揭真相大逆轉

2003年港姐亞軍,現年42歲的索爆人妻兼靚媽楊洛婷(Rabeea)從來不會吝嗇她的美好身材,不時以性感形象示人,又會於IG post性感相大派福利。她與老公,Dear Jane主音黃天翱 (Tim) 婚後育有一仔一女,生了兩個小朋友的她身材完全沒有走樣,狀態keep得極佳。她平日要兼顧司儀主持工作以及照顧家庭,可謂相當忙碌,最近她就趁假期到了日本北海道旅遊,好好休息一下,與老公、仔女和她媽媽一起享受家庭樂和親子時光。

楊洛婷一家去日本旅遊。(ig圖片)

楊洛婷連日來也有於IG分享今次旅行的靚相,其中一張是她全裸浸溫泉的美照,雖然沒有正面,只有她的側身背影,但已性感非常,引人遐想。然而她這張照片竟惹來一位網民鬧爆。該名網民以英文寫道:「shame, how many times were reiterated that no cellphone in onsen by the GM over the past couple days. you claimed yourself as miss HK and you are representing HK isn’t it?( 羞恥,在過去的幾天裡,總經理重申了多少次溫泉裡沒有手機。你自稱是香港小姐,你代表的是香港不是嗎?)」指摘她不應在溫泉範圍使用手機。從留言內容可見,該網民應是與湯洛婷身處同一個浸溫泉的地點。

楊洛婷身材火辣。(IG圖片)

對此,楊洛婷亦親自回覆對方表示:「My onsen photoshoot had been arranged in advance and took place during the closing hours, as cameras or phones are not permitted inside otherwise. Thank you for your reminder and I hope you are having a good time here as well! ☺️( 我的溫泉攝影是提前安排的,並在關閉時間內進行,否則相機或手機是不允許進入的。感謝您的提醒,希望您在這裡過得愉快!☺️)」神回了該網民的指摘,講出了事件的真相,她拍這張照片非旦沒有違反溫泉區的規矩,甚至是獲得處所的特別安排和配合的,可說是VIP待遇。楊洛婷還特地在IG story中再次post出有關留言和回應,為大家解畫,避免引起誤會,以正視聽。

楊洛婷呢張相竟惹來網民鬧爆。(ig圖片)

點擊睇楊洛婷與網民對話:

