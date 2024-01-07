王大陸蔡卓宜戀情兩年玩完　男方另結新歡網紅沐軒神似許瑋甯

號稱「大馬女神」的蔡卓宜於年前前往內地發展，與台灣男星王大陸相識後就迅速撻着。兩人相戀時還頗為高調，不時會一齊出席活動，情侶檔上節目齊齊搵銀，人前秀恩愛。可是愛情來得快亦去得快，兩人拍拖僅兩年，近日就傳分手消息。



王大陸被嘲笑肥到沒有頸。（News1）

日前阮經天、王大陸出席電影《怒潮》的宣傳活動時，王大陸被問到情人節怎樣過時，他就表示每天都是情人節。早前張家輝在內地宣傳同一套戲時，還借機爆料王大陸女朋友都換過一任了，說：「那時候還說很愛她的！」對於被張家輝踢爆一事，王大陸則尷尷尬尬說：「對對對啊！現在是要幫哥找女朋友。」一旁的阮經天則大感無奈，笑言：「真的救不了你耶！」

王大陸路邊喪啜大馬女神蔡卓宜（百度號@推理君江小宴）

王大陸路邊喪啜大馬女神蔡卓宜（百度號@推理君江小宴）

王大陸自出演《我的少女時代》爆紅後緋聞多多，先後與林允、韓國女星姜漢娜及台灣女星劉奕兒傳出緋聞。2021年因與蔡卓宜合作拍攝內地戀愛真人騷《怦然再心動》而「戲假情真」，當年兩人更多次被拍得拍拖行街，其後更有指兩人已踏入「見家長」地步，可惜戀情僅維持了兩年就告終。

王大陸與蔡卓宜戀情兩年就玩完。（網上圖片）

王大陸與蔡卓宜戀情兩年就玩完。（網上圖片）

王大陸與蔡卓宜戀情兩年就玩完。（網上圖片）

近期王大陸被爆出已結新歡，被拍得一齊出席公開場合，而且王大陸與新歡網紅沐軒戴着情侶手鏈，形影不離。網紅沐軒更被傳媒指神似台灣女星許瑋甯。

王大陸新女友被爆是網紅沐軒。（網上圖片）

王大陸新女朋友網紅沐軒。（網上圖片）

王大陸新歡網紅沐軒。（IG@qnch_）