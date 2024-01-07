無綫凍齡人夫被偶遇生圖驚現老態　曾因失言遭放逐內地極淒楚落泊

現年46歲的人夫蕭正楠既是歌手又是演員，入行多年，在無綫拍了不少經典劇集的他，不論在香港和內地都相當有人氣。去年是他入行20周年，歌手出身的他舉行了《延續記憶 20週年紀念演唱會》內地巡唱，每一場的演出都吸引了從內地各省市遠道而來的歌迷，奔赴這場20年前約定。蕭正楠在台上的狀態絕佳，除了大曬出色歌藝之外，他的凍齡樣貌和身材亦令人讚嘆。有網民甚至大讚蕭正楠，比細他兩歲的林峯keep得更好：「蕭正楠真係冇林峯咁油膩，佢仲係似個後生仔」、「身型都好過林峯」。

蕭正楠出道20周年紀念演唱會於廣州開騷。

日前有網民就於中環偶遇蕭正楠，並把與他的合照放上社交網分享。該名網民寫道：「飲茶的偶遇，中午去飲茶撞到一班明星喺房間裏面飲茶傾偈，咁啱蕭公子 （蕭正楠Edwin） 出嚟，就請佢同我老公影張合照留念喇！（可惜我不在場🥺）#香港偶遇明星」。從該張生圖可見，蕭正楠看來凍齡不再，能看得出有白頭髮，面上亦驚現歲月痕跡，兩邊眼角魚尾紋極之明顯，不過他氣息不錯，加上笑容親切，依然是相當靚仔，還增添了幾分成熟中年大叔味，望落更加Man。

蕭正楠樣貌身材都不似他的真實年齡。

蕭正楠當年出道時曾集萬千寵愛在一身，更被打造成「五百萬電盈之子」，奈何橫掃新人獎的他因為講錯一句「邪不能勝正」，被指針對麥浚龍後惡運接踵而來，更被迫北漂多年。蕭正楠早前在電台節目訪問中承認當年做新人因公司競爭激烈心雄：「是心雄，有些沖昏頭腦，那句說話是觸發點，但我清楚是無意傷害人，再解釋已沒意思，追唔返轉頭。」之後他被迫北上拍劇，雖然曾有機會於內地劇《中華小當家》做男一，但他形容那階段是「孤獨、淒楚、落泊」，到08年回港簽TVB由低做起。

蕭正楠當年出道橫掃新人獎。（視覺中國）

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