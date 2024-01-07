獎門人新春感謝祭｜馮盈盈除衫演繹青樓女子　陳星妤慘被糟質

《獎門人新春感謝祭》今（7日）晚八點於翡翠台播映，主持陣容有「獎門人」曾志偉強勢回歸，率領「獎老」阮兆祥、金剛、林秀怡和林正峰大放笑彈，今集獎門人更會播足一個半小時。

「妳不是她隊」的馬貫東、黃庭鋒、丁子朗、馮盈盈、彭慧中、黃靖靈。

一出場就玩錫錫，搶晒Fo。

「飛躍男女藝員隊」的蔡景行、林凱恩、陳懿德、孔德賢、陳曉華、陳星妤

為配合新春主題，獎門人與獎老們以紅噹噹動漫造型登場，兩隊嘉賓陣容分別是「飛躍男女藝員隊」的陳曉華、陳星妤、孔德賢、陳懿德（德德）、林凱恩和蔡景行，以及「妳不是她隊」的丁子朗（丁丁）、馮盈盈、黃庭鋒、黃婧靈（波波）、馬貫東及彭慧中；當中「妳不是她隊」一出場即大玩甜蜜互錫，成功贏頭威。

德德同林凱恩玩大長碌玩到面容扭曲兼瘋狂喪嗌，大家有冇留意到陳曉華個狀態完全係講不出聲。

德德同林凱恩玩大長碌玩到面容扭曲兼瘋狂喪嗌，大家有冇留意到陳曉華個狀態完全係講不出聲。

盈盈玩到頭髮亂了兼紅都面晒。

盈盈玩到頭髮亂了兼紅都面晒。

今集最搞笑遊戲，非被獎門人曾志偉譽為最瘋狂的「開心無敵接力賽」莫屬。每隊除了要派出三名隊員自轉十個圈考驗平衡力外，還要大玩人肉呼拉圈及挑戰奪命大長碌。今集「東張女神」德德、林凱恩及馮盈盈亦加入「女神崩毁」系列，馮盈盈嚇至眼凸兼擘大口得個窿之餘，頭髮亦亂作一團兼紅都面晒；至於陳懿德和林凱恩則崩毁在相當吵耳，二人由開始尖叫至最後一刻，當中陳懿德瘋狂嗌救命、林凱恩則一味放聲大笑，令夾在中間兼落力保持港姐儀態的陳曉華更是苦不堪言。

陳星妤畀孔德賢撻到攤攤腰。

陳星妤畀孔德賢撻到攤攤腰。

陳星妤畀孔德賢撻到攤攤腰。

除了大長碌夠惡啃，「人肉呼拉圈」亦相當高難度，雖然陳星妤已出名輕盈，但孔德賢與她一起挑戰「人肉呼拉圈」時依然連番失手，令星妤數度慘成滾地葫蘆兼面露極痛苦表情，二人最後要靠獎門人放水才成功過關。

曉華同孔德賢扮電單車好有畫面。

為咗演活「踩背」，大家都豁出去。

另，在「超級無敵落大閘」環節，「飛躍隊」由陳曉華夥拍孔德賢負責示範出題，二人為影搏到盡，不但大玩人肉電單車，陳曉華更作狀大腳大腳踩向孔德賢；搞笑的是，在動作題中表現勇猛的曉華，去到「口述題」竟急劇跌Watt，就連「煎釀三寶」如此簡單都不懂以言語形容，最終要靠獎門人全程「幫拖」。

丁丁同盈盈拍住上。

盈盈瞓晒身露膊架。

盈盈褲浪都捐埋。

盈盈褲浪都捐埋。

至於「妳不隊」，則由馮盈盈夥拍丁子朗上陣，無敵合拍的二人，不但玩到「捐晒褲浪」，身為港姐冠軍的馮盈盈為演繹「青樓女子」，更玩到瞓地除衫兼露膊，相當搏命。

進擊的波波真係奇招盡出。

波波同金剛出盡力傳紫菜傳到爛晒。

丁丁惡鬥陳曉華。

大家都玩得好肉緊。

馮盈盈。

而本集「氣氛擔當」則落在黃婧靈身上，她在玩「啜乒乓」及「傳紫菜」時相當進擊，不但玩到整個乒乓波都是口水，出盡茅招以防金剛取勝之餘，在傳紫菜期間，更因與金剛過份投入，搞到紫菜全部溶溶爛爛，十分重口味。