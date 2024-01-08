亞洲超星團｜文佐匡黑面認唔開心　丁子朗：冇嗌交點叫兄弟

無綫（TVB）一班藝員昨日（7日）於亞洲博覽館舉行公益金百萬行的起步禮，行政長官李家超為主禮嘉賓，香港各界都有派代表出席。TVB高層蕭世和及樂小姐率領不少小生及小花出席起步禮，《亞洲超星團》的丁子朗、冼靖峰、黃星綽、黃奕斌及文佐匡亦有份出席起步禮。前晚（6日）播出的《亞洲超星團》中，文佐匡在節目中有點小發脾氣，因為賽制的關係他被排名較高的練習生換走，未能選到心儀的歌曲來表演，於是他在離開自己心儀歌曲時被指「黑面」。

樂天的黃奕斌說只要有得揀歌就得㗎啦！(梁碧玲 攝)

丁子朗、冼靖峰、黃星焯、黃奕斌及文佐匡接受《香港01》訪問時就表示與其他練習生沒有因此而影響關係，文佐匡表示當時的確有不開心，但之後很快就和選走他的朱永強和好：「朱永強我同佢依家係friend嘅，後尾有friend返嘅。一開始踢咗我有啲hurt嘅，我知道一定會畀人踢，但冇諗過係佢。」他說到因為在初舞台時曾經幫助過他，沒想到最後也是他選走自己，所以當下很不開心。

文佐匡(右二)表示當時的確有不開心，但之後很快就和選走他的朱永強和好。(梁碧玲 攝)

網民就認為今次的分隊方法太過殘忍，讓他們一班練習生為了表演而傷害感情，但他們都表示沒有，黃奕斌說：「我覺得有得揀歌就得㗎啦！」丁子朗在旁補充說：「因為大家好認真咁比賽，所以當刻先有嗰個情緒，我覺得好正，冇嗌交點叫兄弟。」他認為今次的分隊亦令大家有新增的友誼。而冼靖峰則覺得今次分隊可以「會知心友」，因為自己來選歌曲，所以能選的都是很喜歡，所以很開心遇到知音。黃星綽也同樣地表示沒有不開心，只有一點失落，因為他以為自己可以表演Rap，怎料到還是要回去跳舞。

冼靖峰冇expect到盆菜宴有咁多粉絲支持。(梁碧玲 攝)

至於早前TVB的盤菜宴中，丁子朗、冼靖峰、黃星綽及黃奕斌在第一天表演完後，因為拍掌聲不斷，所以第二天的盤菜宴中，他們再次到舞台上表演，面第二天再加上文佐匡一同表演，現場氣氛亦十分好。大部分的員工及藝員都瞬間化身成為他們的粉絲，連「三太」樊奕敏都變成了他們的粉絲，當日更拿了「兒子」陳浚霆的水去讓丁子朗喝，令陳浚霆在社交平台「公審」三太，十分可愛。

連「三太」樊奕敏都變成了他們的粉絲，當日更拿了「兒子」陳浚霆的水去讓丁子朗喝，令陳浚霆在社交平台「公審」三太。(資料圖片)

他們亦說沒想到那天會有這裡多的粉絲，冼靖峰說：「盆菜宴大家都係同事，其實公司以外嘅人都唔會有啦，所以一開始自己冇expect到有咁多人會捧場，見到大家企晒起身舉起晒手機，好似燈海咁真係好開心，氣氛都好好。」

丁子朗、冼靖峰、黃星焯、黃奕斌及文佐匡接受《香港01》訪問。(梁碧玲 攝)

至於他們在第二天表演時，除了他們已經滾瓜爛熟的《Shining》外，還加了2首歌，對於新加的歌曲，有幾位未曾演繹過。對於被「臨時拉夫」上台表演他們表示幸好平時訓練有素，丁子朗說：「我哋之前都經歷過一公同埋跨年演唱會，呢幾首歌都係大家耳熟能詳。」所以他們已經被訓練到即使下一刻要上台，上一刻已經在準備了，如此訓練有素，的確值得讓更多的人喜歡他們。