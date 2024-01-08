《唐伯虎點秋香》呢幕當年送審唔批　谷德昭爆：大紅棍改做齊眉棍

提起《唐伯虎點秋香》，大家總會想起周星馳在戲內的對白「燒雞翼~我鍾意食~」或是當中的「含笑半步釘」等，當中飾演「華安」周星馳與華府「西賓」黎彼得「互相介紹」的口水戰更是精彩。《唐伯虎點秋香》編劇谷德昭今日（08/1）在IG上大爆電影的當年趣聞。



呢幕真係經典。（《唐伯虎點秋香》截圖）

這一場口水戰中出現了不少似是黑社會口語，例如「哼！我左邊龍，右邊虎，老牛在腰間，龍頭在心口，人擋殺人...」、「雙花齊眉棍」等等，原來是在多次送審之後才有的版本。

雙花齊眉棍原版係雙花大紅棍。（《唐伯虎點秋香》截圖）

谷德昭在IG上寫道：「以往有關部門不嬲對黑社會術語都睇得好緊，幾年前套《選老坐》都要改做《選老頂》。仲記得當年《唐伯虎》呢一場嘅對白香港送審唔批，搞到要上門解釋，拍攝劇本係我寫嘅，我唔係黑社會，亦冇引經據典，一切都係道聽途說之後二次純創作，又點會係黑社會術語。不過審批員都有佢嘅Point，佢話周嘅電影多人睇、影響力強，所以要揸緊啲。來來回回拉扯一輪，終於每句執啲，例如『大紅棍』改做『齊眉棍』……

最近睇串流平台楊紫瓊主演嘅網劇，字幕成日都『雙花紅棍』、『白紙扇』好Casual咁，以前真係冇可能，我估並唔係睇鬆咗，只係呢啲Terms都已經Out晒，只係唐人街或者土生仔土生妹覺得好興奮。世界變，字嘅意思都會變……」

劇情講周星馳升任書僮，遇上西賓黎彼得。（《唐伯虎點秋香》截圖）

《唐伯虎點秋香》對話中「齊眉棍」其實原版是「大紅棍」。雙花大紅棍相傳又稱「洪棍」，其實即是古時洪門由武功高強的人任職的執法者，亦是指「金牌打手」，後來洪門演變成地方社團。「洪棍」又有單雙之分，而雙花紅棍是左右肩各繡有一朵紅花，所以又稱雙花紅棍。

這一幕的「手執一把扇」，好可能也是指「白紙扇」。（《唐伯虎點秋香》截圖）

這一幕的「手執一把扇」，好可能也是指「白紙扇」。白紙扇在黑社會當中也是一個職位的代詞，是社團軍師的稱號，負責出謀獻策和財務管理 。