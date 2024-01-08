陳少邦一家三口顏值高　兩歲半女兒Freya被父母整蠱勁可愛

現年43歲的藝人陳少邦，於2016年與澳門靚女主播鄭加盈結婚，二人婚後誕下可愛女兒Freya ，Freya 轉眼間已兩歲多，樣子盡得父母優良遺傳，可愛又靚女。

法言人｜陳少邦演惡少人人喊打 劇外超大反差係好爸爸囡囡超可愛

陳少邦一家大口美滿幸福。（IG@bond_chan）

顏值仲好高。（IG@bond_chan）

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陳少邦早前憑無綫台慶劇《叠影狙擊》中飾演「龍少」一角再次引起觀眾注意。雖然自入行以來陳少邦飾演闊少或壞人角色較多，但他私下其實是一位好老公、好爸爸，對太太呵護備至，對女兒更是愛錫非常，不時在社交平台大曬家庭樂，一家三口美滿又幸福。

陳少邦日前又分享一家三口的趣事，女兒嚷著要吃雪條。（小紅書截圖）

但媽咪不理會她，氣得FREYA紮紮跳，非常可愛。（小紅書截圖）

日前，陳少邦在社交平台分享了一條名為「邊個欺負我女兒」的短片。片中，他們一家三口身處便利店，最初是陳少邦攞住杯咖啡，之後妻女突然入鏡，個情況是，FREYA對著吃著雪條的媽咪用BB聲說：「我要呀！」媽咪卻整蠱Freya ，不但裝作聽不到，兼對住鏡頭擺Pose，氣得Freya 紮紮跳，之後還哭著向爸爸投訴：「我冇得食呀！」陳少邦問她沒得吃什麼？Freya 望住媽咪手上的雪條繼續哭訴：「冇得食雪條呀！」陳少邦續言：「快啲叫媽媽畀妳啦！」話音未落，Freya 即一秒收起眼淚，衝向媽咪度。網民大讚Freya 遺傳爸爸好演技，而且可愛又得意，又讚他們一家三口顏值高。

女兒向爸爸哭訴。（小紅書截圖）

知道有得食雪條即一秒收眼淚。（小紅書截圖）