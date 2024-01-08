陳奕迅《空城記》MV邀請盧凱彤遺孀余靜萍執導：對住佢唔會渣流灘

陳奕迅（Eason） 《Fear and Dreams 世界巡迴演唱會》由2022年於香港啟動，至今已經跑了72場，經過美加、東南亞及內地14個不同城市，下周完成廈門站6場陳奕迅便可放一個農曆年長假，假後才再繼續開始巡演。

陳奕迅（Eason） 《Fear and Dreams 世界巡迴演唱會》由2022年於香港啟動，至今已經跑了72場。（大會提供）

座無虛席。（大會提供）

陳奕迅每場都非常投入。（大會提供）

以歌會友。（大會提供）

昨晚（7/1）廣州最後一場，陳奕迅安歌又再唱《空城記》。對於這首慢歌，他直言有很深感情，「呢首歌係要慢慢聽，聽多一百幾十次，你先感覺到歌之韻味。」而《空城記》的MV ，陳奕迅早前找來老朋友、故友盧凱彤遺孀余靜萍（小余）執導，選於台北拍攝，小余2021年成為首位獲香港電影金像獎最佳攝影的女性攝影師，去年（2023）第60屆金馬獎最佳攝影入圍者也是唯一的女攝影，她還是美國影藝學院的會員，有奧斯卡的投票資格。

陳奕迅《空城記》MV邀請盧凱彤遺孀余靜萍執導。（大會提供）

認真拍攝。（大會提供）

陳奕迅於2001 年跟小余合作過《反正是我》 專輯封後，一直都未有機會再合作，「今次拍《空城記》MV，係我有一日喺日本聽住首歌，望住個海岸線，突然間諗起佢，所以就馬上搵佢合作，都等咗好耐，因為佢依家已經係大忙人，哈哈。點解一定要等佢呢，因為覺得佢係一個好有心的導演。咁耐冇見，再重聚大家都好開心，佢以前可以為一個鏡頭瞓喺馬路中心，依家都一樣， 個鏡頭剩係拍住隻手，佢都問係咪落咗情感同戲，對住佢我都唔會渣流灘，MV入面我隻手都有戲架，哈哈，大家睇下，係咪感覺到。」

陳奕迅於2001 年跟小余合作過《反正是我》 專輯封後，今次再度合作。（大會提供）

MV選於台北拍攝。（大會提供）

MV於陽明山上及北海岸拍攝，當時仍是夏天8月份，第一次要穿著三件頭西裝行山，陳奕迅直言熱到想暈，不過大家都如此落力，自己熱到濕透都要頂住，「最開心係拍到最後，移去淡水北海岸海邊，拍完最後一個鏡頭，即刻除鞋衝落水，個一刻大解放，對腳浸住暖暖海水，好舒服。」

陳奕迅笑言對住小余唔會渣流灘。（大會提供）

與好朋友合作自然有默契。（大會提供）

另，昨晚廣州尾場，陳奕迅台上飲水，觀眾又叫又笑，他笑言及模仿楊千嬅喺後台係：「吻下來，豁出去，彷似飲咗一桶水」。沒想到一句亂嗡，大家竟當真，今日還登上熱搜，大家都以為楊千嬅真係用桶飲水， 亂嗡的陳奕迅知道後，也覺得搞笑，叫大家不要相信，他只不過係一時戲言，搞下笑。

陳奕迅昨晚（7/1）完成歌唱廣州最後一場。（大會提供）

又攞楊千嬅講笑。（大會提供）

新一年願望， Eason 昨晚在台上講，「如果快啲有個科技，可以送我喺現場周圍去，去埋後面，山上面同觀眾接觸就最好啦，好似科幻電影咁呀，我企喺一塊板上面，用磁力吸我過去，咁到時上面啲飛就可以貴過最前面，入埋包廂都重得，哈哈哈。」

陳奕迅稍後可以放一個農曆年長假，假後才再繼續開始巡演。（大會提供）