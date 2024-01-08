鬼故｜潘紹聰訪香港最猛鬼公屋　政府特別部門夜訪真係「影到嘢」

香港人口密度高，亦因此鬼故特別多。不過以下所講的鬼故，卻是早年真實發生過。在一間茘景屋邨的單位發生過一起情殺慘案，慘案發生後政府多次將單位出租，但單位卻時不時鬧鬼，住客未滿一個月就搬走，最終房屋署唯有用「石屎」封屋，並將單位改建成變電站。而這個單位亦成為了「香港最猛鬼凶宅」。



事件經過：

【鬼同你住】80年代姐妹情殺案慘死寓所內 香港最猛凶宅永久封印

荔景邨情殺案發生在1984年5月8日，事件造成2死1傷，而這宗凶殺案更纏繞荔景邨居民37年。據了解，當時22歲的退役警員葉少文，與同齡女友梁雪詩就讀同一時英文中學。二人畢業後，前者投考警隊，並成為機動部隊成員；而後者則在布政司署（現稱：政府總部）任職文員。兩人之後發展成為情侶，更有指當時葉少文對女友言聽計從，據悉因為女友不喜歡他警察工作，於是葉少文離開警隊，改任酒店從業員；然而也有指葉少文離開警隊是因為紀律問題而被革職。在案發前四天，有指梁母接到葉少文電話，指梁雪詩因病送往醫院，然而當她與幼女梁雪雁到達醫院後，方知受騙。當梁母回家後，更發現大女上半身赤裸兼被捆綁，而她口還被塞上東西，可是梁母事後卻改口說沒有親眼看見這情況。

荔景邨情殺案是1980年代香港轟動一時的殺人案。（資料圖片）

直到案發當日，有警員接報到場調查，指葉少文長跪在梁家單位門外，哭求梁雪詩原諒。當時警方把案件當作男女糾紛案處理，勸喻20分鐘後，葉少文離開，警方亦收隊。可是葉少文不久後折返案發現場，梁母唯有致電葉少文的父母尋求協助。當時葉母勸兒子離開，而梁母亦有在旁，然而葉少文突然拿出一把約8吋長的利刀挾持梁母。

荔景邨去年10月發生縱火案。（資料圖片）

雖然梁母極力勸女兒不要開門，但兩位女兒救母心切，在大門打開後，葉少文即時持刀刺向梁雪詩胸部及頸部，梁雪雁欲上前營救時亦遭利刀直插咽喉，之後葉少文亦向梁母揮刀。最終兩姐妹證實死亡，梁母住院一個月後保住性命。葉少文在行兇後回家，而他在場的父母也逃離現場，警方最後在葉少文的住所將他拘捕。最後陪審團裁定被告謀殺罪名成立，法官判被告死刑，然而由於當時已廢除死刑，最後他獲改判終身監禁，而傷人罪則被判入獄18個月。

潘紹聰去出事單位，不止是原址亦已被石屎封住，就連出事單位的對面亦被改建成貨倉堆放着雜物，門口也供奉着香燭，而附近的單位亦已空置了不少，可以看到不少都被鐵鏈鎖起。（YouTube截圖 / 恐怖在線返去舊事嗰度）

有「鬼王」之稱的潘紹聰年前曾經前往出事單位，不止是原址亦已被石屎封住，就連出事單位的對面亦被改建成貨倉堆放着雜物，門口也供奉着香燭，而附近的單位亦已空置了不少，可以看到不少都被鐵鏈鎖起。

潘紹聰去出事單位，不止是原址亦已被石屎封住，就連出事單位的對面亦被改建成貨倉堆放着雜物，門口也供奉着香燭，而附近的單位亦已空置了不少，可以看到不少都被鐵鏈鎖起。。（YouTube截圖 / 恐怖在線返去舊事嗰度）

潘紹聰到屋宇下的士多，原來士多老闆認識出事的一家。士多老闆：「當時我有貨倉喺隔籬嘛，佢哋單位都變咗電力公司其中一部份。我未見過所以我就唔信，但係隔籬左右就話聽到扣門聲仲有啲喊聲...」（YouTube截圖 / 恐怖在線返去舊事嗰度）

潘紹聰到屋宇下的士多，原來士多老闆認識出事的一家。士多老闆：「當時我有貨倉喺隔籬嘛，佢哋單位都變咗電力公司其中一部份。我未見過所以我就唔信，但係隔籬左右就話聽到扣門聲仲有啲喊聲。聽講有三，四戶搬入去都頂唔住，掛晒耶穌相都要byebye走人。嗰時我去貨倉攞貨，經過門口見到有個男人喺度搖個閘，家姐仲喺個閘同我四目交投。落咗嚟12分鐘後有人話上面好似劏雞咁，咁就咁樣。」老闆亦說，這個男人是一名胖子。

潘紹聰亦訪問了一位曾在政府特別機構任職的人員。（YouTube截圖 / 恐怖在線返去舊事嗰度）

潘紹聰亦訪問了一位曾在政府特別機構任職的人員。這位人員受訪問時表示，當年他還是新入職，與幾位同事前輩負責檢查同類的單位。當年他與5位同事需要在夜間留在單位中過夜。他說到，其實當晚他們共沒有聽到所謂的喊聲或者扣門聲。不過，其中一位同事持有一部寶麗來，並拍到一些奇怪的光球。」

這位人員當晚的確影到有異樣。（YouTube截圖 / 恐怖在線返去舊事嗰度）

他說：「當時單位前面未起樓，喺對面貨櫃碼頭，嗰啲光影咗入嚟單位後，有一種好詭異嘅綠色光，好似而家拍戲背景綠色，暗綠色。真正出現聲係冇，但係我哋幾位拍檔都感受到一種壓力，嗰種壓力係四面八方迫落嚟，個人好似不斷被壓縮咁，揸寶麗來嗰個同事每一個鐘要影五張相，之後我哋睇返啲相，有好多能量球嗰類，一點點白色不規則，最清楚有兩點，喺明鎖同埋門眼位置，係好實在見到。」

這位人員當晚的確影到有異樣。（YouTube截圖 / 恐怖在線返去舊事嗰度）

他也表示，過程中他們也有錄音，不過當時就並未聽到有任何異樣，直到將錄音交給「大隊長」時，就聽到不一樣的聲音。他說：「有啲好似係腳步聲，腳步聲好微量，唔係行路，而係一步步拖住拖鞋咁，喺個地下嘶...嘶...嘶...咁，唔係好多下，耐唔耐兩三下，耐唔耐兩三下咁。仲有一樣嘢好恐怖，就係間屋好多曱甴，有啲仲係識飛，最恐怖就係呢樣。」