關智斌專訪｜入行20年陷低谷不自知　獨自拖篋北上發展︰食好多屎

歌手身份的話，Kenny已有不少經典作品，所以近年一直希望以演員身份留下代表作。（陳順禎攝）

關智斌在ViuTV劇《法與情》飾演靠美男計呃女人的騙子，他笑言完全是「身體力行去呃人」，看到同劇謝安琪的專業律師一角，Kenny坦言恨拍：「大家都覺得我玩世不恭咁款，其實我都40有2，之前都有曬黑、留鬚，但又好似唔需要改變外型去迎合，即係如果有導演想要個40歲童顏咁我咪OK。」

拍床戲雖然無壓力，但對手係「力王」樊少皇老婆，Kenny都話驚驚哋，仲叫對方唔好同樊少皇透露太多。

拍床戲最着重線條

Kenny表示作為演員的時候，向來沒有太多包袱，做過強姦犯、毒犯、人格分裂等角色，為的都是希望可以有一部代表作。「做演員時我好豁出去，因為你係演個角色嘛，好似今次咁，難聽啲其實就係做鴨，但我可以去做，我唔會有偶像包袱，亦無比自己太多嘅框架，所以我係希望會遇到合適劇本、製作令自己有代表作。」提到劇中嘅床戲，Kenny以「小兒科」形容，並謂以前拍過更大尺度，亦從來不會感到尷尬。「可能唔知醜，有啲人會好緊張、要清場，我係問導演『啲線條拍得OK嗎？』OK咁就可以了，我只係會睇呢樣嘢，佢哋都覺得我好奇怪。」

Kenny 認為自己性格樂觀，所以就算陷入低谷也不會即時發現，如今即當笑話分享。( 陳順禎攝)

《披荊》後想唱入聽眾心

Kenny北上發展多年，去年《披荊斬棘3》令他人氣再次上升，不過其實他當初得知要做「哥哥」時，因語言、人生路不熟等問題十分擔心，但他亦感謝節目令他突破自己的極限，而拍攝前，亦有不少人提議他做好人設，但最終因時間關係而設不了。

「無諗過兩星期學識跳現代舞，仲要有掌聲，係會多咗好多信心，我都有同Sa佢哋傾過，大家都有呢種感覺。因為好多時做歌手，好似我唱《死性不改》，而家唱會手到拿來，但原來係可以重新編曲、加啲元素令佢變成另一件事，而我以前係無諗過。 」因為節目關係，令Kenny在音樂上有更多想法，他說以前上台只要不走音就可，但現在連video wall、舞者部分都會考慮埋，並謂「而家會諗點入聽眾個心」，而繼2019年演唱會，明年將舉行巡迴演唱會，

2005年Boyz宣布拆夥，Kenny曾表示消息是透過睇報紙才得知，其實他開始拖篋北上發展。(資料圖片)

拖篋北上笑料百出

出道20年，除了原定的Boyz紅館演唱會因張致恆被揭發醜聞而被迫擱置外，Kenny的事業看似一路順暢。「好多時我係過後睇返先發現自己喺低谷，好似我早年去大陸嘅經歷係幾好笑，當時自己一個人拖篋去做嘢、一個人去收通告，因為當時公司唔同我出碟，我自己去學化妝、整頭、收通告，自己買船飛喺珠海返香港，嗰時大家會覺得我好慘，但我又無咁嘅感覺，同埋因為咁我先學識咁獨立，同更珍惜有人幫。以前人哋幫，句多謝未必由心而發。」

Kenny笑言自己可能是英皇藝人，所以幸運地從未在內地被拖糧或走數，但北上初期，由於學藝未精曾發生不少笑料。「食好多屎，嗰時我夠膽接兩個劇組，然後開鏡拍，我驚到死，最後係買曬禮物去兩邊同佢哋道歉，而家可以笑住咁講，嗰時好緊張，就好似我談笑風生咁講塊面燒傷，但當時真係呆咗。」

雖然對上一次拍港劇已經係07年《學警出更》，但Kenny表示因一直有同香港crew合作，所以拍《法與情》無咩太大感覺。「香港拍攝時會因應場地、時間限制隨機應變，比較靈活，內地好有規律，會可以預到收工約咩人食飯、做啲咩。」

輕鬆應對媽媽過問感情事

工作上雖然未曾受騙，但Kenny在現實中曾被同學教路以信用卡透支，而對方後來連人帶錢失蹤。 「我仲記得筆卡數每日還min pay，還到我入行先還晒，從此我無再欠卡數，亦都唔會再亂借錢俾人。所以我係幾均真同幾需要財政獨立，無論係屋企人、另一半都好。」講到另一半（即感情事），Kenny表示媽媽以前都會過問，但他自從出絕招後，對方就未有再過問：「總知個個月準時交家用就OK，佢之前有問，我問佢係咪唔夠家用，我再加啲俾你，佢就無再出聲啦。哈哈！」

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Hair : SingTam@ArtifyLab

Outfit：Diesel