薛家燕開花舞後再獻新猷　推洗腦賀年歌與茜拉又RAP又跳

入行逾65年拍過無數影視作品的家燕姐薛家燕，73歲仍永不言休為大家帶來驚喜，除了遠近馳名的十字步，去年跳唱《FLOWER》，神還原「開花舞」獲網民力捧紅出國際。近日家燕姐推出2024賀年歌，又RAP又跳歌詞「有」足30多次相當洗腦。



薛家燕與馬來西亞國寶級歌手茜拉（Shila Amzah）首度合唱的賀年歌《有有有 Year Of The YO!》。

薛家燕與馬來西亞國寶級歌手茜拉（Shila Amzah）又RAP又跳相當喜慶。

去年家燕姐模仿韓國女團BLACKPINK成員Jisoo大跳《FLOWER》掀起熱潮，臨近新年家燕姐與馬來西亞國寶級歌手茜拉（Shila Amzah）首度合唱的賀年歌《有有有 Year Of The YO!》，用上廣東話、普通話、英文及馬來西亞語四種語言獻唱，以洗腦式動作兼狂唱30多次「有」字，兼「我真係恭喜你呀」，而且薛家燕還不時做出「YO」手勢，吸睛紹絕對媲美「開花舞」。

薛家燕還不時做出「YO」手勢，吸睛紹絕對媲美「開花舞」。

薛家燕還不時做出「YO」手勢，吸睛紹絕對媲美「開花舞」。

家燕姐更請來17位年輕舞者齊齊大跳「有有舞」，拍攝前，薛家燕與舞者們一同練習，反覆跳了3小時「有有舞」，寶刀未老的薛家燕未有喊累：「我朝早6點開始化妝，一路拍到夜晚9點，其實我同茜拉對腳都好痛，但都唔敢講，如果我哋都話攰就拍唔晒㗎啦，所以要堅強啲做好佢。雖然好攰，但係好好玩，最難係又唱又記歌詞又要跳，因為我哋要跳得好齊，好難呀。」

家燕姐寶刀未老。

家燕姐帶住茜拉又唱又跳。