洪卓立IG限時曬一系列藥盒暗示又病咗　身體狀況令粉絲相當擔心

洪卓立（Ken）早年曾多次誤傳「死訊」，一向給觀眾的形象身體比較虛弱。洪卓立昨日（8日）在IG限時動態曬出一系列藥盒及藥樽的照片，暗示自己最近又生病，並表示：「一年一度又講一次，小病是福，大家都要小心身體呀！」相信一班粉絲得知消息後，也會擔心偶像的情況，並且希望他盡快能夠康復！

洪卓立（Ken）早年曾多次誤傳「死訊」，一向給觀眾的形象身體比較虛弱。(IG@hungcl)

洪卓立暗示自己最近又生病。(IG@hungcl)

洪卓立事業高峰期爆肺停工

洪卓立初出道斯文彬彬的印象深受年輕人歡迎，而且憑成名歌曲《彌敦道》橫掃各大電台歌曲榜冠軍，可惜天意弄人正在事業高峰期，翌年因爆肺兼肺積水，被迫停工休息近兩年，在患病期間更多次誤傳死訊。後來網民刻意將他的成名歌曲《彌敦道》改編成《陰陽路》，他亦沒有因此而生氣，反而奪回主權搞笑演繹《陰陽路》MV放上網，展現高EQ的一面，令網民刮目相看，表示勇氣可加！

洪卓立初出道斯文彬彬的印象深受年輕人歡迎，憑成名歌曲《彌敦道》橫掃各大電台歌曲榜冠軍。（影片截圖）

洪卓立喝孟婆湯。（《陰陽路》MV圖片）

洪卓立曾公開證實醫生表明聲帶出現肌肉彎曲

其實洪卓立曾在2021年期間於內地拍劇集《72小時黃金行動》時突然抽搐暈倒，更從高處墮下，甚至出現昏迷嘔白泡。相隔半年後，他向粉絲交代「潛水」原因是因為聲帶出現異樣的情況，不能唱到高低音。他轉述醫生的說話表示：「有一邊聲帶的肌肉彎曲了，可能是因為上次的暈倒，可能是日積月累的勞損，醫生都說，沒有手術或藥物可以醫治，只有收口養聲休息，放鬆心情。」當年他強調並不會退出娛樂圈，會繼續製作好音樂呈現給樂迷聆聽。

洪卓立曾在2021年期間於內地拍戲時突然抽搐暈倒，更從高處墮下，甚至出現昏迷嘔白泡。（英皇提供）

Ken在2021年被診斷聲帶肌肉彎曲。（IG@hungcl）

洪卓立澄清身型暴肥至200磅只為助鍛鍊肌肉

洪卓立上年被指因為與女朋友劉沛蘅（Hillary）分手情傷導致身型暴肥至200磅，引起關注，後來他澄清只是為了增磅有助鍛鍊肌肉。他在去年11月出席某商場活動接受《香港01》訪問時，已解釋有關身形變化問題，他說：「而家係人生嘅巔峰啱啱好二百磅，我由70幾KG升到而家91KG，我唔係剩係增加脂肪，都地獄式訓練緊。」

洪卓立澄清身型暴肥至200磅只為助鍛鍊肌肉。(IG@hungcl)