視帝模範夫妻私下超有愛舉動惹熱議　老婆生圖被批暴瘦顯老掀罵戰

視帝陳豪與老婆陳茵媺於2013年結婚，二人婚後育有三名小朋友，包括大仔Aiden、二仔Nathan以及孻女Camilla，一家五口十分幸福。陳茵媺一直過住少奶奶的生活，專心相夫教子，陳豪就努力拍劇賺錢養家，辛勤工作，男主外女主內，兩人是圈中出了名的模範夫妻，陳茵媺前年更復出幕前，與老公合作主演無綫2023年台慶劇集《羅密歐與祝英台》，以夫妻檔上陣合演情侶。

陳豪、陳茵媺「夫妻檔」擔演的《羅密歐與祝英台》成為2023年台慶劇之一。

雖然該劇集早已播完，但近日就有網民將兩人月前出席劇集宣傳活動的片段，放上社交網分享，因而曝光了兩人原相機下的真實狀態。片中可見陳豪與陳茵媺正一起接受傳媒訪問，當時陳豪在回答提問，陳茵媺就在陳豪身旁一直陪住老公，時不時望向老公的她眼神流露住愛意，眼中滿是對方，有一種一眼萬年的感覺。期間，有在場的小朋友突然大叫「Hello」，陳豪即時望向小朋友笑了一笑，隨即繼續做訪問。陳茵媺就對着小朋友展現出燦爛甜笑，還做手勢跟對方打招呼，超級有愛。

陳豪與陳茵媺是圈中出名的模範夫妻。(ig圖片)

陳豪和陳茵媺的表現獲網民激讚親切友善，兩人生圖的樣貌亦獲網民讚嘆：「陳豪年輕的時候，真的沒覺得他多帥，真是時間見證一個人，越老越有味道了」、「陳豪真是愈老愈帥」、「見過陳茵微本人，本人真的超甜沒架子有禮貌又親民！」然而有網民卻因為一句留言：「他老婆瘦了有點顯老，不過笑起來還是很甜」引發了網民的罵戰，不少人都力撐及茵媺表示：「誰不會老呢！絕美好嗎！！」、「你先想想人家幾歲了，哪里顯老，跟同年紀的比都贏一大截，香港明星就沒有追求少女」、「笑起來還是跟二十多一樣，同樣都很美。」

陳豪陳茵媺一家五口。(ig圖片)

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