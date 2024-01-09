窺心事｜J2陽光男抵唔住美色誘惑　專注力急降在鏡頭前喪𥄫低胸女

以絕對科學的測驗，解讀人心的全新節目《窺心事》，逢周一至周五晚8點半於J2（82台）播映。節目透過小實驗同人生交叉點式的測試，為你解讀人心。本周探討五大題目，包括︰自私精、自制力、偽裝型、報復型及被腦控型。

今集嘉賓清一色男士Clevis、Oscar、Liam。

今集嘉賓清一色男士Clevis、Oscar、Liam。

張傳義博士及邵珮詩透過暗藏攝影機，觀察三位男士反應。

張傳義博士及邵珮詩透過暗藏攝影機，觀察三位男士反應。

今晚（9日）一集由黃紫恩（Jojo）、邵珮詩及張傳義博士擔任主持，嘉賓請來三位男士譚焯升（Clevis）、涂毓麟（Oscar）及馮子亮（Liam），主題是「自制力」。同場加插「特派性感專員」Ashley，負責「色誘」三位男士。

Ashley為「特派性感專員」，節目中誘惑擔當。

當Ashley出現即吸引Clevis注意，其餘兩位嘉賓繼續玩手機。

Ashley借意要求幫手，進一步引起Clevis注意。

Jojo起先同三位嘉賓玩遊戲。

遊戲中途加入Ashley。

測試開始前三位男士坐在錄影室內閒聊、玩電話，當Ashley出現時首先引起譚焯升留意，而其餘二人繼續打機，Ashley接住主動出擊同譚焯升搭訕。其後黃紫恩假借玩「老師話」遊戲邀請Ashley加入，此時一直在遊戲中表現正常的譚焯升已完全落搭，專注力即刻下降，行動變慢且不時出錯。暗中觀察的邵珮詩及張傳義博士，又發現譚焯升不時偷望Ashley，特別是一齊掌上壓時情況最明顯。

Clevis不時偷望Ashley，反應亦變慢。

Clevis不時偷望Ashley，反應亦變慢。

Clevis喪𥄫做掌上壓的Ashley。

Clevis喪𥄫做掌上壓的Ashley。

事後，張傳義博士根據測試評定各人的自制力，結果好明顯譚焯升的成績在三人中最差，不過張傳義博士同時為譚焯升平反︰「喺無干擾源嘅狀態下，佢嘅自制力、反應時間、速度同精確度係最好，可以攞最高5粒星。不過當『干擾』源（性感女Ashley）出現，制服唔到誘惑，呢個情況得一粒星。」同場的涂毓麟在兩種情況下自制力表現最好，獲封「克制王」。

（左起）Jojo、Liam、Oscar、Clevis、張傳義博士及邵珮詩

張傳義博士表示今次透過故意及明顯引誘，去達成實驗。

測試結果Clevis被指自制力較差。

測試結果Clevis被指自制力較差。

測試中Oscar自制力最強。

此外，在加拿大西門菲莎大學修讀心理學的邵珮詩，提到一項美國史丹福的「棉花糖實驗」，實驗將一班小朋友放在房間，面前放一粒棉花糖。小朋友被告知可以隨時享用，但假如忍耐15分鐘才食，就會額外獲多一粒作獎勵。成功忍到15分鐘的小朋友，被斷定在考試的成績同自制性都較高。而自制力差會有什麼反效果？張傳義博士話在極端情況下，會做成物質濫用，例如吸毒或者跌落犯罪的陷阱。他補充自制力原來可以作後天訓練去加強，節目中他教授了兩招非常實用的訓練方法，密切留意今晚節目播出。

假如自制力過低，有機會養成惡習。