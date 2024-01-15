萬千星輝2023｜何沛珈大熱倒灶惜敗女飛躍　演繹哭訴被性侵成熱話

TVB年度盛事《萬千星輝頒獎典禮2023》昨晚（1月14日）隆重舉行，有份入圍角逐「飛躍進步女藝員」的何沛珈（Roxanne）不敵劉穎鏇，未能奪獎。何沛珈在2020年參選港姐，雖然五強止步，但加入TVB後機會不斷，因主持《東張西望》而被網民封為「東張女神」之一。今年何沛珈全面攻陷劇集、綜藝節目及資訊性節目，更擔任多個大騷的司儀，在提名名單中，她所參與的作品及節目數量之多更是全員之冠！

何沛珈（Roxanne）好性感。（資料圖片）

主持《東張西望》。（電視截圖）

擔任多個大騷的司儀。（IG@hpgroxanne）

在《新聞女王》中飾演單元角色、排球隊隊長「廖子珊」。（IG@hpgroxanne）

哭訴慘被教練性侵。（IG@hpgroxanne）

演技大獲好評。（IG@hpgroxanne）

現年27歲的何沛珈在入行前曾任職護士，參選港姐後加入TVB，初期主力擔任主持，2022年參加《香港小姐再競選》一舉奪得冠軍及「更上鏡小姐」，自此備受重用，今年更包攬主持、司儀及劇集三方面，參與的劇集及節目包括《愛‧回家之開心速遞》、《新四十二章》、《寵愛Pet Pet》、《新聞女王》、《東張西望》、《請1日假去旅行》、《身體最誠實》及《萬千星輝賀台慶》等。當中何沛珈在《新聞女王》中飾演單元角色、排球隊隊長「廖子珊」，她在哭訴慘被教練性侵的過程時，演技大獲好評，更引起內地網民關注，大讚她表現突出，是「佘詩曼接班人」！雖然何沛珈入行只有短短3年，但在無綫新一代小花中表現亮眼，在劇集、綜藝、主持全方位發展，相當有潛質！

2022年在節目《香港小姐再競選》中勇奪冠軍及「更上鏡小姐」。（IG@hpgroxanne）

參演。《愛‧回家之開心速遞》（電視截圖）

大騷好身材。（電視截圖）