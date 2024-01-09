東張西望｜「屯門大媽」支持者襲擊攝製隊　梁敏巧即大叫︰報警

今日（9 日）播出的《東張西望》，講到「屯門大媽」轉移到中山公園「開騷」，引來不少叔叔流連，令到附近不少居民都接連投訴。其中一位女士每天都會到現場，更幫忙招呼這群男士，更大爆驚人內幕，指大媽們除了會收錢與這群男士有肢體觸碰外，更會收錢「上床」。《東張西望》採訪當日更遇到警方前來「掃場」，大媽們立即丟棄物品四散， 主持人梁敏巧隨即追訪，而當事人更躲進洗手間。

「屯門大媽」轉移到中山公園「開騷」，引來不少的叔叔流連，令附近不少居民都投訴。(節目截圖)

有一位女士每天都會出現在現場，幫忙招呼這群男士，她更大爆驚人內幕，指大媽們除了會收錢與這群男士有肢體觸碰外，更會收錢「上床」。(節目截圖)

主持梁敏巧即追著她們來訪問，而她們見到梁敏巧跟隨即躲進洗手間。(節目截圖)

之後梁敏巧返回現場拍攝大媽們留低什麼，當時有一位男士手拿著電話在反拍《東張西望》的攝影組，該男士更喝令：「你唔收機的話一定冇命！」攝影組即表示有警察在附近，該男士還說：「差人走咗啦！」按推斷該男士應為「屯門大媽」的支持者，因為他一出言便說：「人哋走咗就算啦，唱吓歌。」之前更情緒激動向攝影組「手指指」說：「擺咗出嚟我就要你xxx！」

梁敏巧返回現場拍攝大媽們留下了什麼。(節目截圖)

時有一位男士手拿著電話在反拍《東張西望》的攝影組，該男士更落下一句狠話。(節目截圖)

之後該男士便向攝影組職員動手：「你想點啊？」嚇到在旁的梁敏巧即大叫：「嘩嘩嘩，報警！你做咩推人啊？」梁立即報警，該男士除了伸手推攝影師外，更一手拉著攝影師的鏡頭及與兩名攝製人員推撞。梁敏巧在旁立即拍下該男士攻擊攝影組之行為及打電話報警，他們更一邊行一邊打，報警之後，該男士反而想逃之夭夭。

之後該男士便向攝影組職員動手：「你想點啊？」(節目截圖)

嚇到在旁的梁敏巧即大叫：「嘩嘩嘩，報警！你做咩推人啊？」她立即便報警。(節目截圖)

該男士除了伸手推攝影組職員外，更一手拉著攝影師的鏡頭及與兩名攝影組職員推撞。(節目截圖)

《東張西望》攝影組合力攔著該男士，不讓他逃離現場，要待警方到場了解及處理，但該男士仍然無改「恐嚇」作風，不斷叫攝影組：「你唔好擺上網啊！」之後想趁機跑走，但立即又被攝製隊抓著。待警方及救護員到場，先為攝製隊處理傷口，而該男士則被警方帶上警車離開。

點撃睇下該名男士點樣恐嚇《東張西望》攝製組：