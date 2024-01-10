MIRROR演唱會｜姜濤Anson Lo粉絲互片　揚言罷睇要脅取消合作舞台

MIRROR於月中正式舉行16場演唱會，除了早前傳出演唱會門票跌至原價也沒人問津外，昨日（9日）亦傳出「罷睇」事件。有報道指因為姜濤與盧瀚霆（Anson Lo）將會於演唱會上合體演出，在演唱會上互唱對方的歌曲。但自從去年「西九音樂節」後他們的粉絲展開敵對的關係後，他們已經沒有在舞台上單對單合作。

姜濤連續4年得「我最喜愛的歌曲」，他表示今年感受特別深。（葉志明攝）

而對於今次的合體之說，一眾的「姜糖」及「神徒」都強烈反對，更指將會「棄騷」來向演唱會主辦方MakerVille施壓。除了「棄騷」外，兩班粉絲亦掀起罵戰，更稱呼Anson Lo為「菠蘿雞」，更說安排二人合作不會有火花，只會讓兩班粉絲直接開罵，希望主辦方能取消這一部分。

姜濤同Anson Lo粉絲都唔希望有合作舞台。(網上圖片)

盧瀚霆被稱呼為「菠蘿雞」（Instagram@ansonlht）

不少神徒指「姜神」這個組合感覺被羞辱：「我希望撈（Anson Lo）和這位隊員能保持安全距離，如果希望我們和平，就請不要再製造爭端，把他們推到風口浪尖上。」神徒覺得是主辦方藉演唱會之名來消費他們二人，希望從中得到莫大的好處。而姜糖方面亦表示會罷睇，因為雙方的粉絲都不想自己的偶像與對方合作，於是展開不少罵戰。

神徒覺得是主辦方藉演唱會之名來消費他們二人，希望從中得到莫大的好處。（葉志明攝）

其實自兩年多前Anson Lo因為劇集《大叔的愛》而爆紅後，人氣直逼姜濤，所以兩班粉絲都會私下互相較量，而近年更「鬥到出面」。其後於去年的音樂節，更有指姜糖在Anson Lo表演時「拉大隊」走人，令一班神徒極為憤怒，所以兩班粉絲一早已經不咬弦。

Anson Lo因為劇集《大叔的愛》而爆紅後，人氣直逼姜濤。（《Rocketstars》MV花絮照）

雖然姜濤及Anson Lo的粉絲互不咬弦，但他們二人卻十分「老友」，在綜藝節目《MIRROR TIME》中，二人不時並肩而坐，而且有講有笑，未見二人有不和的情況發生。