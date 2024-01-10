XiX出道僅四個月即橫掃新人獎　連Eric Kowk都打定輸數提早離場

出道四個月的少女組合XiX早前在頒獎禮上取得好成績，除了在新城頒獎禮上奪得「勁爆躍進組合」外，更在叱咤頒獎禮中奪得「生力軍組合銀獎」，取得如此佳績，的確值得慶賀，她們也許是史上最年輕的組合奪得此獎。

出道四個月的少女組合XiX早前在頒獎禮上取得好成績。（胡凱欣 攝）

XiX成員莊殷玥、梁善知、繆昀希、鄧曉殷及楊秉頤與郭偉亮（Eric）前日（8日）一同出席晚宴時接受《香港01》訪問均表示十分開心，成員們被問到拿了獎會否覺得「對得住」郭偉亮時，鄧曉殷說：「因為我哋全部都冇諗過會嬴獎，你知唔知我哋嬴咗獎之後，我哋打畀Eric sir，佢其實搭緊車走咗，佢話：『因為我冇諗過你哋會嬴囉。』然後佢返嚟，因為佢愛我哋。」莊殷玥則說：「我哋覺得係一個初步畀Eric sir睇到嘅一個證明我哋努力，當然我哋會繼續去加油去努力，令到我哋更加好。」其他成員亦表示要繼續努力才可以對得起郭偉亮的悉心教導。

XiX成員莊殷玥、梁善知、繆昀希、鄧曉殷及楊秉頤與郭偉亮（Eric）前日（8日）一同出席晚宴。（胡凱欣 攝）

面對著市場女團的競爭愈來愈大，XiX有什麼方法可以「保鮮」或拿什麼跟其他女團爭一席位，她們說：「青春、開心、型」拿著這幾點來裝備自己，她們又說到要積極裝備自己：「我覺得我哋跳舞一定要齊啲，我哋訪問都要繼續進步，我哋唱歌都一定要，所以好多方面我哋都要追上去。」虛心學習亦是成功必修的一課。