曾志偉形容超星團加聲夢同中年係煎釀三寶　丁子朗：香港特色嚟

TVB與內地合辦的選秀節目《亞洲超星團》正在熱播，作為TVB的主力培訓對象，亦有出席公司旗下音樂公司的晚宴。作為代表的丁子朗、冼靖峰、黃奕斌、黃星綽及文佐匡亦有出席兼表演，五人在台上表演他們的主題曲，已經吸引到不少歌手在台下為他們歡呼。總經理曾志偉更在他們表演前上台客串一下，指他們旗下的「煎釀三寶」是首推的項目。

總經理曾志偉更在他們表演前上台客串一下，指他們是「煎釀三寶」。（胡凱欣 攝）

丁子朗、冼靖峰、黃奕斌、黃星綽及文佐匡接受《香港01》訪問，對於被指是「煎釀三寶」他們都覺得很開心，冼靖峰說：「其實真係好開心，因為曾生好有心，一直以來由比賽開始到中段都一直支持著我哋，每一次表演之前或表演之後，都會好好講關於我哋比賽嘅進展。」

丁子朗、冼靖峰、黃奕斌、黃星綽及文佐匡接受《香港01》訪問，對於被指是「煎釀三寶」他們都覺得很開心。（胡凱欣 攝）

丁子朗則說：「我哋叫煎釀三寶，我覺得勁正，係香港特色嚟㗎嘛，我哋就係TVB music group嘅特色嚟。同埋好多謝佢咁support我哋，畀我哋去做自己想做嘅事情，因為佢都知道做歌手唔容易，佢都好肯畀呢個資源我哋去做，其實係更加難得。」他們覺得總經理肯投放這麼多資源在他們身上，都覺得很難得。

他們覺得總經理肯投放這麼多資源在他們身上，都覺得很難得。（胡凱欣 攝）

而被總經理稱為「煎釀三寶」，他們又覺得自己是「煎釀三寶」中的什麼呢？黃奕斌很高興的形容自己是「紅腸」，丁子朗說自己因為吃素，所以是「豆腐」，冼靖峰形容自己是「豆腐」，而黃星綽形容自己是「紅腸」，取其顏色代表愈來愈紅的意思。

丁子朗提到另外的兩寶《聲夢傳奇》及《中年好聲音》，他開心加入了TVB music group，更向冼靖峰及黃奕斌表示：「你哋都係我前輩嚟㗎，我係新簽嘅新人嚟㗎。」冼靖峰亦立即展開反駁模式：「你出道年資你係前輩，應該呢度大家都要叫你一聲前輩。」丁子朗笑著提醒冼靖峰：「唔好亂咁講嘢！」冼靖峰搞笑問：「10年？」丁子朗即表示：「冇啊！唔好亂講嘢啊！」冼靖峰變回正經的說：「7年零11個月，我有記住你啲嘢。」果然經過半年的日夜相對，二人由互不相識到現在變成互相打鬧的「密友」，應該總帶著點「朋友愛」。

丁子朗更向冼靖峰及黃奕斌表示你哋都係我前輩。（胡凱欣 攝）

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