鍾嘉欣晒溫馨全家福父母罕有露面　細仔激似呢位日本男神勁靚仔

無綫前當家花旦鍾嘉欣自2016下嫁脊醫老公Jeremy Leung後,便慢慢淡出幕前,長居加拿大專心相夫教子。工作態度亦由搏殺轉為佛系,現時只會接些簡單的登台騷,以及閒時回港出席活動賺外快;至於拍劇就真的要睇緣份,婚後她只先後客串劇集《再創世紀》,以及2020強勢回歸主演台慶劇《星空下的仁醫》,雖然演技備受讚賞,成為當年「視后」大熱,但最後都是與獎項擦肩而過。

鍾嘉欣婚後淡出幕前,專心相夫教子,先後為老公誕下3個可愛的小朋友。(IG@chungkayanlinda)

嘉欣十分享受家庭樂。(IG@chungkayanlinda)

嘉欣對上一次拍劇已經是2020年的《星空下的仁醫》。(劇照)

及後回歸家庭的鍾嘉欣,繼先後誕下大女梁愛晨(Kelly)和兒子梁志誠(Jared)後,再為屋企誕下新成員,於2022年誕下孻女梁紫琳(Anika),一家五口幸福美滿。今日(10/1)鍾嘉欣在社交平台分享了與父母,及其3個小朋友坐在沙灘欣賞日落的溫馨照片,鍾嘉欣爸爸、媽媽罕有露面,原來全家都是高顏值,尤其鍾媽媽保養得非常好,鍾嘉欣跟媽媽如餅印版一樣靚女。

嘉欣在社交平台分享了與父母,及其3個小朋友坐在沙灘欣賞日落的溫馨照片,非常溫馨。(IG@chungkayanlinda)

嘉欣以女兒角度拍下父母恩愛的一面。(IG@chungkayanlinda)

而另一張相則是鍾嘉欣依靠著爸爸、媽媽的背影合照。她有感而發:「I may be all grown up and have my own children, but I'll always be my parents' little one. I Love You, Mommy and Daddy.」意指我可能已經長大了,有自己的孩子,但我永遠是我父母的小孩子。 我愛你,爸爸媽媽。

鍾嘉欣依靠著爸爸、媽媽,好溫馨。(IG@chungkayanlinda)

鍾嘉欣兒子愈大愈靚仔,驟眼睇與年輕時的日本男神瀧澤秀明激似。(IG/Youtube截圖)

按Post的標籤,鍾嘉欣及家人身處越南的富國島旅行,環境相當靚,不過不少網民將注意力放了在鍾嘉欣兒子身上,大讚本身已經靚仔,現在更是愈大愈靚仔,驟眼睇與年輕時的日本男神瀧澤秀明更有幾分相似,果然盡得父母的優良遺傳。