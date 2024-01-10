鍾嘉欣晒溫馨全家福父母罕有露面　細仔激似呢位日本男神勁靚仔

無綫前當家花旦鍾嘉欣自2016下嫁脊醫老公Jeremy Leung後，便慢慢淡出幕前，長居加拿大專心相夫教子。工作態度亦由搏殺轉為佛系，現時只會接些簡單的登台騷，以及閒時回港出席活動賺外快；至於拍劇就真的要睇緣份，婚後她只先後客串劇集《再創世紀》，以及2020強勢回歸主演台慶劇《星空下的仁醫》，雖然演技備受讚賞，成為當年「視后」大熱，但最後都是與獎項擦肩而過。

鍾嘉欣婚後淡出幕前，專心相夫教子，先後為老公誕下3個可愛的小朋友。（IG@chungkayanlinda）

嘉欣十分享受家庭樂。（IG@chungkayanlinda）

嘉欣對上一次拍劇已經是2020年的《星空下的仁醫》。（劇照）

及後回歸家庭的鍾嘉欣，繼先後誕下大女梁愛晨（Kelly）和兒子梁志誠（Jared）後，再為屋企誕下新成員，於2022年誕下孻女梁紫琳（Anika），一家五口幸福美滿。今日（10/1）鍾嘉欣在社交平台分享了與父母，及其3個小朋友坐在沙灘欣賞日落的溫馨照片，鍾嘉欣爸爸、媽媽罕有露面，原來全家都是高顏值，尤其鍾媽媽保養得非常好，鍾嘉欣跟媽媽如餅印版一樣靚女。

嘉欣在社交平台分享了與父母，及其3個小朋友坐在沙灘欣賞日落的溫馨照片，非常溫馨。（IG@chungkayanlinda）

嘉欣以女兒角度拍下父母恩愛的一面。（IG@chungkayanlinda）

而另一張相則是鍾嘉欣依靠著爸爸、媽媽的背影合照。她有感而發：「I may be all grown up and have my own children, but I'll always be my parents' little one. I Love You, Mommy and Daddy.」意指我可能已經長大了，有自己的孩子，但我永遠是我父母的小孩子。 我愛你，爸爸媽媽。

鍾嘉欣依靠著爸爸、媽媽，好溫馨。（IG@chungkayanlinda）

鍾嘉欣兒子愈大愈靚仔，驟眼睇與年輕時的日本男神瀧澤秀明激似。（IG/Youtube截圖）

按Post的標籤，鍾嘉欣及家人身處越南的富國島旅行，環境相當靚，不過不少網民將注意力放了在鍾嘉欣兒子身上，大讚本身已經靚仔，現在更是愈大愈靚仔，驟眼睇與年輕時的日本男神瀧澤秀明更有幾分相似，果然盡得父母的優良遺傳。